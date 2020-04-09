



Galaxy J6, Mayıs 2018'de Galaxy A6, Galaxy A6+ ve Android 8.0 yüklü Galaxy J8 ile birlikte piyasaya sürüldü. Şimdi telefon Android 10 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme şu an için sadece Panama'da mevcut, ancak önümüzdeki haftalarda dünyanın dört bir yanındaki Türkiye gibi diğer pazarlar için de sunulmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy J6 İçin Android 10 Sürprizi

Galaxy J6 (SM-J600G) ürün yazılımı sürümü J600GUBU6CTC8 adıyla mevcut ve Android 10'u One UI 2.0 ile birlikte telefona getiriyor. Mart 2020 güvenlik düzeltme eki de yeni güncelleştirmenin bir parçasıdır. Telefon, geçen yıl One UI 1.0 ile Android 9 güncellemesini almıştı.

Resmi değişiklik günlüğü elimizde olmasa da, One UI 2.0 ile sunulan Android 10 güncellemesi, hafif yenilenmiş simgeler, Google'ın UI navigasyon hareketleri ve geliştirilmiş stok uygulamaları ile telefona taze bir arayüz tasarımı ekliyor. Dijital Refah, geliştirilmiş koyu mod, daha akıcı animasyonlar, daha iyi izin yönetimi ve duvar kağıtlarında geliştirilmiş metin de güncellemenin bir parçası olmalıdır.





Panama'da yaşayan bir Galaxy J6 kullanıcısı güncelleme bildirimini cihazında şimdi görürken Türkiye'deki kullanıcıların beklemesi gerekecek. Güncellemeyi henüz almadıysanız Ayarlar » Yazılım güncellemesi'ne gidip İndir ve yükle'ye dokunarak manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Alternatif olarak, en son bellenim dosyasını Samsung bellenim arşivinden indirebilir ve Galaxy J6'ya manuel olarak flaşlayabilirsiniz.