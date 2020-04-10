



Disney+ Kasım 2019'da piyasaya çıktı ve dizi ve film akış platformunun şimdi sadece beş ay içinde 50 milyon aboneye ulaştığı paylaşıldı. Bu denkleme tek başına 8 milyon abone ekleyen Hindistan da dahil olmak üzere servis şu anda az sayıda ülkede ve pazarda mevcut.

Disney+ Abone Sayısı 50 Milyonu Geçti

Akış platformu geçen ay Batı Avrupa'ya genişledi ve daha sonra yerel popüler akış hizmeti Hotstar ile ortaklık yaparak Hindistan'da çıkış yaptı. Bununla birlikte abonelik ücreti ödeyen sekiz milyon kullanıcı, diğer pazarlardaki insanlarla aynı miktarda gelir getirmeyecek, çünkü Hindistan'daki yıllık abonelik en yüksek seviye için 20 dolardan fazla değildir.

Karşılaştırma için, Avrupa'daki kullanıcıların 60 € (yaklaşık 65 $) ödemesi gerekirken, ABD'li abonelerin yıllık 70 $ ödemesi gerekiyor.

Disney+ kütüphanesinde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars serisi ve Nat Geo filmleri bulunmaktadır. Ayrıca en son bölümlerde bazı erişim sorunu olmasına rağmen, The Simpsons'un 30 sezonu da var.





Walt Disney'in Tüketici ve Uluslararası Ticaret Başkanı Keving Mayer, genişlemenin 2020 boyunca devam edeceğini ve Disney+'ın daha fazla Batı Avrupa ülkesi, Japonya ve Latin Amerika'da mevcut olacağını söyledi. Henüz Türkiye'den haber yok.

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