



Instagram'ın hikayeler özelliği gün geçtikçe özelliklerine bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Birçok marka ve belirli bir kitleye sahip olan kullanıcılar hikayeler özelliği sayesinde de çok kişiye ulaşıyor ve bu hikayelerle ilgi çekiyor.

Bizde bu yazımızda sizlere Instagram uygulamasında tek hikayede birden fazla fotoğraf kullanma hakkında bilgi vereceğiz.

Instagram'da Tek Hikayede Birden Fazla Fotoğraf Kullanma

Instagram'da tek hikayede birden fazla fotoğraf kullanmak için ilk olarak Instagram'ı açın. Instagram uygulamasının sol üst köşesindeki fotoğraf makinesi butonuna tıklayarak bir hikaye oluşturma ekranına geçin. Hikaye oluşturma ekranı açıldıktan sonra fotoğraf ve video çekmek için ekranın alt tarafına yerleştirilen yuvarlak butonu altındaki seçeneklerden "Yerleşim" seçeneğine gelin.

Yerleşim özelliğini kullanarak tek hikayede birden fazla fotoğraf çekebilirsiniz. Yerleşim özelliği size birkaç tane daha farklı seçenek sunar. Fotoğrafları çektikten sonra ekranın alt tarafında çıkan tik işaretli olan yuvarlak butona tıklayın ve hikayenizi şimdi düzenlemeye geçin. Hikayenizi dilediğiniz gibi düzenledikten sonra oluşturduğunuz yaratıcı hikayeyi hikayenizde paylaşabilirsiniz!





Bu özellik Instagram uygulamanızda henüz yoksa, Google Play Store veya App Store'a girip uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer uygulama güncel değilse Instagram'ı güncelleştirin ve tekrar deneyin.

Instagram hakkında diğer ipuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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