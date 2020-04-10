



Son birkaç hafta içinde çeşitli markalardan Android 10 güncellemeleri geldiğini gördük. Android 10 Eylül ayından bu yana piyasaya sürüleli epey zaman geçti ve bu söz konusu cihazların Android 10 alan son modeller olmayacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy A60'a Android 10 Güncellemesi

2020 yılının ikinci çeyreğinde artık gün geçtikçe daha fazla cihazın güncellendiğini görmeye devam edeceğiz. Samsung bugün Android 10'u bir cihazına daha sunuyor.

Raporlar, Samsung'un şu anda Android 10'u A60 için yayınladığını ortaya çıkardı.

Yükseltmelere dair değişim günlüğü oldukça kapsamlı. Bunun nedeni, bu telefonun tek bir güncelleme ile doğrudan One UI 2.0 almış olmasıdır.





Ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var; bu güncellemenin Mart 2020 Android güvenlik düzeltme yamasını taşıdığı görülüyor. Zira diğer Samsung cihazlar Nisan yamasını almışlardı.

Model numarası A6060 olan Galaxy A60'a sunulan güncelleme OTA üzerinden geldiğinden tüm cihazlarda kullanılabilir hale gelmesi biraz zaman alabilir. Ancak, başlangıç ​​olarak, güncelleme Güney Kore ve Çin de dahil olmak üzere birkaç bölgede görüldü.

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