



Samsung, geçen hafta Galaxy S10 serisi için bir yazılım güncellemesi çıkardı ve One UI 2.1'i 2019 Galaxy S akıllı telefonlarına getirdi. Şimdi Samsung'un özel Android kullanıcı arayüzünün en son sürümünü S10 Lite alıyor.

Samsung Galaxy S10 Lite One UI 2.1 Güncellemesi

Yeni bellenimin G770FXXU2BTD2 yapı numarası var ve 1 Nisan 2020 tarihli Android güvenlik yamasıyla birlikte gelir.

Güncelleme ayrıca Galaxy S10 Lite'a Single Take, Pro Video, Quick Share ve Music Share gibi yeni özellikler getiriyor.

Ek olarak AR Emoji için gelişmiş yüz ifadesi tanıma özelliği ve manuel düzenleme işlevi getiriliyor. AR Emoji'nin güncellenmiş sürümünü ilk kez açtığınızda, önceden kaydedilmiş tüm AR emojilerinizin silineceğini unutmayın.

Galeri uygulaması da Hızlı Kırpma işleviyle güncellendi ve artık birden çok farklı albüm grubunu bir grupta birleştirebilir veya farklı grupları ve albümleri tek bir grupta birleştirebilirsiniz.





Ayrıca, Koreli teknoloji devi artık metni geri alma / yineleme ve çok dilli çeviri özelliklerine sahip Samsung Klavye'yi de güncelledi.

One UI 2.1 güncellemesi şu anda Avrupa'da dağıtımda ancak Türkiye gibi diğer bölgeler güncellemeyi yakında almalılar.

Birkaç gün ya da hafta içinde S10 Lite'ınıza bir OTA güncelleme bildirimi alabilirsiniz. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne gidebilirsiniz.

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