



Android dünyasını birkaç aydan daha uzun bir süredir izliyorsanız, Google'ın Android yazılımının pazar payını ortaya çıkaran tabloyu düzenli olarak güncelleme geleneğini hatırlıyorsunuzdur. Neredeyse istisnasız olarak, arama devi bu istatistikleri her 30 günde bir yenilemekteydi.

Ancak şirket 2018'in sonlarında bu geleneği sessizce bozdu. Google düzenli ve neredeyse tamamen öngörülebilir bir pazar payı açıklama programından sessizce vazgeçti. Ancak her işletim sistemi sürümünün nispi pazar payı herkese açık kalmaya devam etti ve yakın zamana kadar da kolayca erişilebilir durumdaydı.

Android 10 Pazar Payı Belli Oldu

9To5Google tarafından fark edildiği gibi, "dağıtım panosu" olarak adlandırılan tablo artık sadece Android cihazların kullanım oranlarını "ekran boyutları ve PPI oranları" olarak gruplandırılmış yüzdesini gösteriyor. Lakin bu bilgiler de oldukça eski ve en fazla Mayıs 2019'a kadar uzanıyor, ancak iyi haber şu ki, nereye bakacağınızı biliyorsanız mevcut Android kullanım oranlarını da bulabilirsiniz… özellikle Android uygulama geliştiriciler için iyidir.

İstatistikler Android Studio'nun Yeni Proje Oluştur sihirbazından bulunabiliyor ve bizce veriler pek de harika görünüyor değil.





Özellikle, şu anda kullanımda olan Android cihazların sadece yüzde 8,2'si en son işletim sistemi sürümü tarafından desteklenmektedir. Android 9.0'ın neredeyse bir yıl önceki yüzde 10,4'lük payı ile karşılaştırıldığında daha az umut verici görünüyor. Tabii ki henüz Mayıs 2020'ye gelmedik, bu yüzden karşılaştırma tamamen adil değil. Ancak Android 10'un önümüzdeki birkaç hafta içinde öncülünü geçme ihtimali neredeyse yok.

Bununla birlikte tüm sayılar tam olarak gizlenmemiş: Android Pie yüzde 31.3 oranla grafiğin en üstünde ve ardından 21.3, 12.9, 11.2 ve 9.2 ile Oreo, Nougat, Marshmallow ve Lollipop geliyor. Neredeyse altı yaşındaki bir işletim sistemi sürümü 2019'da piyasaya sürülenden daha fazla telefonda yüklü.

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