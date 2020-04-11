



IMEI numarasını bulmak için birbirinden farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Bazıları gizli kodu kullanıyor, bazıları sistem ayarlarında arıyor ve bazıları ise IMEI'yi cihazınızda fiziksel olarak bulmanın yollarını arıyor. IMEI numarasını kontrol ederek HUAWEI Honor 8x'in seri numarası veya Wi-Fi MAC adresi gibi diğer kullanışlı ve gizli bilgileri de bulabilirsiniz.

Huawei Honor 8x'te IMEI Numarasını Bulmak

HUAWEI Honor 8x'te IMEI ve seri numarasına erişmek için olası tüm yöntemlere bir göz atalım. Tüm HUAWEI cihazları için, aşağıda sunulan evrensel yöntemi kullanabilirsiniz:

Ekran kilidini açın ve telefon uygulamasını açın.

Gizli kodu tuşlayın: *#06#

*#06# Sonuç olarak IMEI numarasının yer aldığı ekranı göreceksiniz.

HUAWEI Honor 8x'te IMEI bilgisi ile neler yapabilirsiniz?

IMEI numarası HUAWEI Honor 8x'inizi tanımlamanın eşsiz bir yoludur. Telefonunuzun özellik bilgisini almak veya HUAWEI Honor 8x'e dair diğer gizli bilgileri okumak için kullanılabilir. IMEI kontrolü yapmak HUAWEI Honor 8x gibi cihazların orijinal veya yasal olup olmadığını öğrenmenin yaygın bir yoludur. Ayrıca daha da önemli olan şey, HUEWEI Honor 8x'inizi kayıp veya çalıntı olarak bildirmek için IMEI kullanabilirsiniz.





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