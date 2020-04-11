



Sağlık görevlilerinin mevcut pandemide karşılaştığı önemli zorluklardan biri, COVID-19 için hızlı ve güvenilir bir test yönteminin olmamasıdır. PCR testleri iyi çalışır, ancak laboratuvara gitmeniz ve sonuçları almak için saatlerce beklemeniz gerekir. Türkiye gibi birçok ülkenin de yeterli test olanağı yoktur. Bugünlerde her şey için harika bir uygulama var ve COVID-19'u öksürüklerinizi dinleyerek tespit eden bir uygulama da buna dahil.

Öksürüğünüzü Dinleyerek COVID-19'u Tespit Eden Uygulama

Uygulamaya Wughvid adı verilmiş ve İsviçre'deki EPFL Gömülü Sistemler Laboratuvarı (ESL)'den beş araştırmacı tarafından geliştirilmiş. İnsan öksürüklerinin sesini analiz etmek ve COVID-19 ile enfeksiyon olasılığını belirlemek için AI teknolojisini kullanır. Uygulama web tabanlıdır ve telefon ya da laptop gibi mikrofonu olan herhangi bir cihazda çalışabilir.

Siteye giderek öksürüklerimizi kaydettik, sonra yaş, cinsiyet ve sağlıklı olup olmadığımıza dair bilgiler eklememiz istendi. Görünüşe göre, uygulama hala öğrenme modunda, zira şu anda sağlıklı bir insanın öksürüklerini COVID-19 bireyden ayırt etmek için yapay zekasını eğitiyor. Şu anda kullanıcılara sonuç verilmemektedir.





Kuru öksürük, koronavirüs enfeksiyonunun en yaygın semptomlarından biridir ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, virüslü olan kişilerin %67.7'si mukussuz kuru öksürük bildirmektedir. Araştırmacılar, uygulamanın %70 doğruluk oranına sahip olduğunu ve toplanan tüm verilerin anonim olduğunu söylüyor. Test sistemi hala gelişme aşamasında ve önümüzdeki haftalarda resmi olarak çıkış yapacak.

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