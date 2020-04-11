



Samsung, geçen ay Galaxy A41'i tanıttı, ancak telefon şimdilik sadece Japonya'da mevcut. Neyse ki, Güney Koreli şirket nihayetinde bu orta sınıf telefonu diğer ülkelere getirmeyi planlıyor, bu yüzden iyi bir Android akıllı telefon arıyorsanız ancak cüzdanınız kanatlanmaya hazırsa, Galaxy A41 aradığınız cihaz olabilir.

Samsung Galaxy A41'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy A41 ile ilgili önceki haberimizde özellik tablosuna değinmiştik, işte A41'in sunduğu özelliklerin hızlı bir özeti. İlk olarak, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı bir akıllı telefon. Ayrıca, Android 10 yerleşik olarak gelir ve yeterli bir 3.500 mAh pil sunar.

Samsung, MediaTek Helio P65 işlemciyi seçtiğinden, Galaxy A41 içeride de oldukça ilginç. İyi haber, telefonun 4GB RAM'e ve 64GB genişletilebilir depolama alanına sahip olması. Daha da önemlisi, Samsung Galaxy A41 fiyatına göre büyük bir 6.1 inç Super AMOLED ekrana ve arkada üçlü kamera kurulumuna sahip (48MP + 8MP + 5MP).





Fiyat tarafında, Samsung Galaxy A41'in İngiltere'de 270 £ karşılığında satın alınabileceğini açıklarken, Almanya'daki müşteriler 300 € karşılığında bir tane alabilecekler. Galaxy A41'in Mayıs ayında Avrupa'da raflara ulaşması bekleniyor, bu yüzden muhtemelen bir ay sonra satın alabileceksiniz.

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