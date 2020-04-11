



Samsung Galaxy A71, DxOMark tarafından test edildi ve orta derece puanlar aldı. Cihaza toplam 84 puan verildi ve sınıfındaki telefonların arkasında kaldı. Bu telefon geçen yılki Galaxy A50'nin yanı sıra Moto One Zoom ve Nokia 7.2 gibi diğer orta düzey cihazlarla yakın bir sonuç elde etmiş oldu (ancak ikisi de daha ucuzdur). Görünüşe bakılırsa Samsung, A71'in S20'lere alternatif olmasını istemiyor.

Samsung Galaxy A71'in Kamera Performansı Etkilemedi

Bununla birlikte ana 64MP kamera etkileyici bir dinamik aralık sunabiliyor ve örneğin iPhone 11 ve Pixel 3a gibi cihazları yenebiliyor. Renk sunumu çoğunlukla iyidir (beyaz dengesi maviye doğru yönelse de). Peki kameralar nerede geri kaldı?

Yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahip olmasına rağmen, telefondaki görüntüler aslında çok fazla ayrıntıyı yakalayamıyor. Ayrıca, f / 1.8 diyafram açıklığının arkasındaki nispeten büyük 1 / 1.72 inç sensörün deklanşör hızı karanlıkta biraz fazla yüksek. Düşük ışıklı fotoğraflar hala az pozlanmış olarak ortaya çıkıyor, ayrıca otomatik odaklama mükemmel olmaktan çok uzak.

Ultra geniş kamera aslında oldukça geniş bir lense (12mm) sahip. Ancak bu gözle görülür bir geometrik bozulmaya yol açıyor. 12MP sensör, geniş bir dinamik aralık ve canlı renkler sunar, ancak iç mekanlarda çok da iyi değildir.

Galaxy A71'de telefoto kamera yok, yüksek çözünürlüklü ana sensöre güveniliyor. Ancak fotoğraflara zoom yapılmadıkça detaylarda geri kalınıyor, bu da sorunu büyütüyor. Pixel 3a'nın küçük 12MP sensörü bu testte çok daha iyi performans gösterdi.





74 video puanı da övünülecek bir nokta değil. Telefonun elektronik görüntü sabitlemesi iyi iş çıkarıyor ve şaşırtıcı şekilde otomatik odaklama da oldukça iyi. Ancak, videoların dinamik aralığı sınırlı ve 4K videolar diğer telefonların yakaladığı ayrıntılara kıyasla geride.

DxOMark'ın tam incelemesini okumak için buradaki bağlantıyı takip edebilir ve iPhone 11, Pixel 3a ve Redmi K20 Pro ile karşılaştırmalı kamera örneklerine göz atabilirsiniz. Her üç telefon da Samsung Galaxy A71'i geride bıraktı.

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