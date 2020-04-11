



Tüm insanlığı etkisi altına almış Covid-19, sosyal yaşantıya dair bütün her şeyi derinden etkiledi. Ticaret, eğitim ve ulaşım gibi sosyal ihtiyaç ve olanakları olumsuz yönde etkileyen Covid-19 süresince ticaret ve eğitim gibi ihtiyaçlar internet üzerinden giderilmeye çalışılıyor. Uzaktan Eğitim modelinin uygulanmaya başladığı bu dönemde de çoğu öğretmen ve öğrenci toplantı uygulamalarını kullanmaya başladı. Bu yazımızda da size son zamanlarda en çok tercih edilen Zoom uygulamasında mikrofon sesini tamamen kapatma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Zoom Uygulamasında Mikrofon Sesini Tamamen Kapatma

Uzaktan eğitim için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan birisi olan Zoom, birçok öğretmen, öğrenci ve kurum tarafından kullanılmaya başlandı. Bu uygulamayı kullanarak toplantı odaları oluşturabilir, toplantı odalarına katılımcı ekleyebilir, katılımcısı olduğunuz odada, toplantıya sesli ve görüntülü olarak katılabilirsiniz.

Bu uygulamada toplantı odasına katılmadan sesinizi kapatmak istiyorsanız, uygulamadaki "Katıl" seçeneğine dokunun ve ardından "Sese Bağlanma" seçeneğinin yanındaki butona tıklayarak bu özelliği aktif hale getirin. Böylece toplantıya katılmadan önce sesiniz kapalı olacaktır.

Eğer girdiğiniz bütün toplantılarda sesinizin otomatik olarak kapatılmasını istiyorsanız Zoom uygulamasının ana ekranındaki Ayarlar'a dokunun. Daha sonra Toplantı seçeneğine tıklayarak buradaki ayarlardan "Mikrofonumu Her Zaman Sessize Al" butonuna dokunun.





Toplantı sırasında sesinizi kapatmak ve açmak için de toplantı ekranına bir kez dokunun. Ekranın altında çıkan seçeneklerden hem mikrofonunuzu hem de görüntünüzü kapatıp açabilirsiniz.

Zoom Uygulamasında Mikrofon Sesini Tamamen Kapatma ve Açma hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Güncel teknoloji haberleri ve ipuçlarından anında haberdar olmak için de Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!