2020'de En İyi 5G Telefonlar





4G'den 10-100 kat daha yüksek hız ve bağlantıda daha iyi kararlılık 5G'yi otonom arabalardan robotik ameliyatlara kadar daha yüksek bant genişliği gerektiren alanlarda önemli kılıyor. Bugün en iyi özellikli telefonlar 5G desteği ile gelmektedir. Türkiye 2020'de 5G ağına geçecek ve bugün en iyi 5G telefonların hangileri olduğunu merak ediyorsanız işte bir liste.

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra

Samsung'un ilk 5G özellikli yonga setleriyle desteklenen amiral gemisi. S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra 5G NR alt-6 (SA ve NSA) desteğiyle geliyor. Ayrıca mmWave'i destekleyen ayrı bir X55 modeme sahip Snapdragon 865 sekiz çekirdekli yonga seti ile güçlendiriliyor.

Xiaomi Mi 10 Pro ve Xiaomi Mi 10

Xiaomi'nin ilk Snapdragon 865 telefonları – Mi 10 Pro ve Mi 10 – hem 5G'ye hazır hem de yakında çıkış yapacak. Bu telefonlarda ayrıca 108MP birincil arka kameralar, LPDDR5 RAM, Wi-Fi 6 ve 90Hz ile 6.67 inç AMOLED ekran var.

Realme X50 Pro 5G ve X50 5G

Realme X50 5G resmi olarak 7 Ocak'ta Çin'de duyuruldu ve markanın ilk 2020 amiral gemisi X50 Pro 5G, 24 Şubat'ta küresel olarak tanıtıldı. X50 Pro 5G, Snapdragon 865 sekiz çekirdekli yonga seti tarafından destekleniyor ve 50W VOOC destekliyor. Realme Türkiye'ye de gelecek.

Reno 3 Pro ve Reno 3

Hem Oppo Reno 3 Pro hem de Oppo Reno 3 tam 5G desteğine sahip. Pro varyantı Snapdragon 765G tarafından desteklenmektedir ve normal Reno 3, Mediatek Dimensity 1000L tarafından desteklenmektedir.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10+ 5G, pazara göre Snapdragon 855 (ABD'de) ve Exynos 9825 (Türkiye'de) ile satılmakta. Performansları aynı denebilir. 12GB'a kadar RAM ve 512GB yerleşik depolama ile desteklenir.





Samsung Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold, Samsung'un son teknoloji ürünü bir telefonudur ve ayrıca belirli ülkelerde 5G varyantına sahiptir. Telefon daha büyük, esnek ekranını ortaya çıkaracak şekilde kitap gibi açılabiliyor.

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus, ilk kez 2018 Qualcomm yıllık Teknoloji Zirvesi'nde 5G telefonundan bahsetti. 5G telefon prototipi sonunda MWC 2019'da sergilendi, ancak detaylar verilmedi. Yine de 5G desteği ve bulut tabanlı oyun demosundan bahsettiler.

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 Pro, 5G uyumlu bir sürüme sahip başka bir telefon. Bu Huawei 2019 amiral gemisi, kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Arkada dörtlü kamera kurulumu ve önde çift kamera bulunuyor.

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