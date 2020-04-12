



Google'ın son teknolojiyle üretip geliştirdiği Google Asistan özelliğinin aniden açılmasından ve Asistan'dan gelen bildirimlerden sıkıldıysanız Google Asistan'ı devre dışı bırakabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere Google Asistan'ı kapatma işlemi hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: Google Asistan'ı Kapatma

Android cihazınızda Google Asistan özelliği, telefonun ana ekran butonuna basılı tutup bu butonu yukarı doğru kaydırdığınızda açılır ve ne yapmak istediğiniz sorulur. Google Asistan'ı basitçe kullanarak birçok bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Google Asistan özelliğini devre dışı bırakmak için ilk olarak telefonunuzun kilit ekranını açın ve ekranın alt tarafındaki butonlardan ana ekran tuşuna basılı tutarak hafifçe yukarı kaydırın. Asistan açıldıktan sonra bu ekranı büyütmek için açılan pencereye bir kez dokunun. Ekran büyüdükten sonra sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun ve buradan Ayarlar'a gidin.

Ayarlar ekranındaki üst başlıklardan Asistan'ı seçin ve ekranı aşağı doğru hafifçe kaydırın. Buradan Asistan Cihazları başlığının altındaki Telefon'a dokunun.





Açılan ekranda cihazınızdaki Google Asistan özelliğini kapatmak için Google Asistan başlığının yanındaki butona dokunarak bu özelliği etkisiz hale getirin.

Google Asistan ile ilgili diğer ipuçlarına da buraya tıklayarak erişebilir, faydalı ipuçlarını kullanarak Google Asistan özelliği hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

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