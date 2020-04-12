



Instagram hesabınızın güvenliği açısından hesabınızın bir başka cihazda açık olmaması çok önemlidir. Eğer hesabınızın başka bir cihazda açık olduğunu ve hesabınıza birilerinin erişimi olduğunu düşünüyorsanız bu yazımızda sizlere Instagram hesabınıza bağlanmış olan cihazların oturumunu kapatma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Instagram Hesabına Bağlı Cihazların Oturumunu Kapatma

Instagram hesabına bağlı cihazların oturumunu kapatmak için ilk olarak Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Akıllı telefonunuzda Instagram uygulaması açtıktan ve hesabınıza giriş yaptıktan sonra Instagram uygulamasının ana ekranının sağ alt köşesindeki profil fotoğrafınıza dokunarak profilinize gidin. Daha sonra ekranın sağ üst köşesinden üç çubuğa tıklayın ve açılan çekmeceden Ayarlar'a gidin.

Ayarlar ekranındaki başlıklardan Güvenlik'e gidin ve Giriş Hareketleri'ni seçin. Bu ekranda hesabınız hangi cihazlarda açıksa cihazlar, marka ve modeliyle listelenecektir. Ayrıca cihazınıza hangi konumdan giriş yapıldığını da görebilirsiniz.





Hesabınızda oturum açmış cihazların listelendiği bu ekranda, şüpheli oturumların yanındaki üç noktaya dokunarak bu oturumlardan çıkış yapabilir, konumları gösteren haritanın altındaki "Bu Ben Değilim" seçeneğine tıklayarak da hesabınıza şüpheli bir giriş yapıldığını belirtebilir, diğer cihazlardan oturumunuzu kapatabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

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