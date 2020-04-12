Realme 3 Pro Gizli Özellikleri, İpuçları ve Püf Noktaları





Realme, Redmi'den de iddialı özellikleri uygun fiyat noktasında sunan bir seri. Snapdragon 710 destekli Realme 3 PRo, Redmi Note 7 Pro'nun tek gerçek alternatifidir. Aslında, belki de sınıfında oyun performansı açısından Note 7 Pro'yu yenen tek telefon. Yeni Realme telefonu, çok sayıda özelleştirme seçeneği sunan Android Pie tabanlı en son Color OS yazılımını çalıştırıyor.

Otomatik arama kaydını açın

Realme 3 Pro'daki arama ekranı, bireysel aramaları kaydetme seçeneğine sahiptir, ancak tüm aramalar, bilinmeyen numaralar veya belirli kişiler için arama kaydını görüntülemeniz gerekiyorsa, çevirici ayarları altında bu seçeneği bulabilirsiniz.

Bu özelliğe Ayarlar >> Sistem uygulamaları >> Telefon veya Telefon uygulamasındaki ayarlar butonu ile erişebilirsiniz. Aynı menüde, Truecaller alternatifi olarak hizmet veren "bilinmeyen numaraların tanımlanması" seçeneğini bulacaksınız

Kenar çubuğu başlatıcısını kapatın

Realme 3 Pro, sık kullanılan uygulamalara, sistem araçlarına ve ayarlara doğrudan diğer uygulamalardan da hızlı bir şekilde erişebileceğiniz bir kenar çubuğu başlatıcısına sahiptir. Yine de devre dışı bırakmak için doğrudan bir seçenek yoktur.

Kenar çubuğunu rahatsız edici bulursanız ve kaldırmak istiyorsanız Ayarlar >> Kolaylık Yardımı (Convenience Aid) >> Akıllı Kenar Çubuğu'na gidin. Buradan devre dışı bırakmayı veya yalnızca yatay modda etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.

Otomatik doldur özelliğini değiştirin

Google artık şifre yöneticilerinin sistem genelinde çalışmasına izin verdiğinden, Otomatik Doldurma Android'de çok daha iyi çalışıyor. Realme 3 Pro'da, herhangi bir popüler Parola yöneticisini varsayılan Otomatik Doldurma hizmetiniz olarak ayarlayabilirsiniz (Google Otomatik Doldurma varsayılan olarak ayarlanır).

Bunu yapmak için Ayarlar >> Ek Ayarlar >> Klavye ve Giriş yöntemi >> Otomatik Doldurma servisine gidin.

Özel Google asistan düğmesi

Google Asistan her geçen gün daha akıllı hale geliyor. Sık sık sesli aramalar veya sesli komutlar kullanıyorsanız, Google asistanı tetiklemek için güç düğmesini kullanabilirsiniz.

Düğmeyi yapılandırmak için Ayarlar >> Kolaylık Yardımı'na gidin ve seçeneği açın.

Gezinme çubuğunu ve gezinme hareketlerini özelleştirin

Hangi kombinasyonu kullandığınıza bağlı olarak, gezinme düğmelerinin sırasına karar verebilir veya bunları tam ekran jestlerle değiştirebilirsiniz.

Bunu yapma seçeneği Ayarlar >> Kolaylıklık Yardımı (Convenience Aid) >> Gezinme Tuşları altında listelenir.

Çift uygulamalar (Klon uygulamalar)

Tüm popüler özel arayüzler gibi Realme 3 Pro da uygulamaları klonlama ve çift hesap kullanma seçeneğine sahiptir. Bu özellik popüler sosyal medya uygulamaları için çalışır.

Aynı uygulama için iki farklı hesap kullanmak isterseniz, bir uygulamayı Ayarlar >> Klon Uygulamalar'dan çoğaltabilirsiniz.

WhatsApp Temizleyici

Realme 3 Pro ayrıca kullanılmayan veya gereksiz dosyaları silmek için çok akıllı bir depolama yöneticisine sahiptir. Depolama yöneticisinde ayrıca WhatsApp videolarını, resimlerini vb. silmek için kullanabileceğiniz özel bir WhatsApp temizleyici vardır.

Bu nedenle, WhatsApp dosyalarının depolama alanınızı azalttığını düşünüyorsanız, Ayarlar >> Ek Ayarlar >> Depolama >> Depolamayı Temizle >> WhatsApp temizleyicisine gidebilirsiniz.





Geniş arama özelliği

Telefon genelinde arama, Color OS'in en kullanışlı özelliklerinden biridir. Sadece hızlıca aşağı kaydırabilir ve aradığınızı doğrudan arayabilirsiniz.

Evrensel aramayı en iyi şekilde kullanmak için arama sonuçlarında ne görmek istediğinize karar verebilirsiniz. Aramayı yönetmek için Ayarlar >> Ek Ayarlar >> Ara'ya gidin.

Akıllı asistan sayfasını kapatın

Realme 3 Pro'nun en soldaki ana ekran bölmesini kapatabilirsiniz. Bu bölme sık kullanılan uygulamalara erişmenizi sağlar. Ayarlar >> Akıllı servisler bölümüne gidin.

Oyun Modu ve Çocuk Modu

Hevesli bir oyuncuysanız, oyun performansını artıran ve gecikmeleri önlemeye yardımcı olan oyun modundan (Ayarlar >> Oyun Alanı – Game Space) yararlanabilirsiniz.

Realme 3 ayrıca küçük çocukların ekran süresini düzenlemek için kullanabileceğiniz bir Çocuk moduna sahiptir. Ayarlar >> Güvenlik >> Çocuk Alanı'ndan – Kid Space erişin.

WiFi ve veri hızlarını birleştirin

Ağ hızlandırmayı destekleyen uygulamalar için, daha hızlı indirme ve daha sorunsuz bir deneyim için Wi-Fi ve Veri hızlarını birleştirebilirsiniz.

Ayarlar >> Çift kanallı ağ hızlandırmaya gidin ve açın.

Varsayılan uygulamaları değiştirme

Bir uygulamayı belirli bir görev için varsayılan uygulama olarak ayarlamanız gerekirse, seçenek Uygulama yönetimi altında listelenir.

Bunu çok sık yapmanız gerekmeyecek, ancak bir şekilde yanlış uygulama seçilmişse Ayarlar >> Uygulama yönetimi >> Varsayılan uygulamalar'a gidebilirsiniz.

OTG'yi Açın

Realme 3 Pro'daki micro USB bağlantı noktası üzerinden herhangi bir harici depolama veya çevre birimini bağlamaya çalışıyorsanız, önce OTG'yi açmanız gerekir.

Bunu yapmak için Ayarlar >> Ek Ayarlar'a gidin ve OTG etkinleştirme butonunu açın.

Akıllı Sürüş modu

Realme 3 Pro ayrıca akıllı sürüş moduna sahiptir. Sürüş modu etkinken Bluetooth'unuz otomatik olarak açılır, böylece telefonunuz arabanızdaki Bluetooth ile hızlı bir şekilde eşleşebilir. Sürüş modu sesli aramalar için tüm kesintileri azaltır.

Bu modları etkinleştirme seçenekleri Ayarlar >> Akıllı Servisler'de bulunur.

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