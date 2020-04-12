VoWiFi Nedir ve Nasıl Kullanılır? Uyumlu Telefonlar

WiFi arama özelliğini olarak tanımlanabilen VoWiFi, WiFi tabanlı VoIP teknolojisidir. Üstün kapalı alan kapsama alanı ve sıkışık kentsel alanlarda daha iyi çağrı kalitesi ile dikkat çekiyor.
VoWiFi Nedir ve Nasıl Çalışır?
Basitçe söylemek gerekirse, VoWiFi interneti aramaları, SMS ve MMS gönderileri için kullanılabilmektedir. WiFi üzerinden iletilen ses anlamına gelir. Varsayılan telefon uygulaması aracılığıyla 3. taraf uygulama veya hesaba gerek kalmadan çalışır. WiFi çağrısı yapma özelliğini destekleyen veya desteklemeyen telefonlarından bağımsız olarak herkese WiFi araması yapabilirsiniz. Alıcı ise 2G / 3G / 4G / VoLTE / WiFi olsun, herhangi bir ağda olabilir.
LTE üzerinden ses iletimi anlamına gelen (4G standardı) VoLTE'ye zaten aşina olabilirsiniz. Bu teknoloji bir veri ağı kullanırken, VoWiFi, cihazınızın bağlı olduğu WiFi ağına bağlanır. Prensip olarak, hem VoWiFi hem de VoLTE birlikte çalışabilir. WiFi bağlantısı kesilirse, çağrı mobil verileriniz üzerinden yapılır.
Tıpkı VoLTE gibi, VoWiFi de telefonun durum çubuğunda bir gösterge görüntüler. Çoğu cihazda dolaşım modundayken çalışır.
VoWiFi'nin Avantajları
- Geçerli telefon numaranızı kullanır. Ayrı bir hesaba ihtiyaç yoktur.
- Mobil sinyal olmadan arama yapar.
- Güçlü bir Wi-Fi ağındaysanız, daha iyi iç mekan kapsama alanı ve daha hızlı bağlantı elde edersiniz.
- Daha net görüşmeler yapılmasını sağlar.
Ayrıca VoIP (Internet Protokolü üzerinden ses) özelliğini kullanan WhatsApp, Hike ve Viber gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını da destekler. Bu özellik operatöre bağlı değildir ve bu nedenle bir SIM kart gerekmez. İnternete Wi-Fi veya mobil veri yoluyla bağlıysanız daima arama yapabilirsiniz.
Dezavantajları
- VoWiFi araması yapmak normal arama yapmak gibi ücretlidir. Ancak yurt dışı aramaları dahi yurt içi araması gibi ücretlendirilebilir.
- Uçak modu açıksa çalışmaz.
Android, iOS'te VoWiFi Nasıl Açılır?
- Bir Samsung telefonunuz varsa, Hızlı Ayarlar paneline gidin ve WiFi araması seçeneğini açın.
- Xiaomi kullanıcıları bu seçeneği Ayarlar> SIM kartlar ve Mobil Ağlar ile bulurken OnePlus kullanıcıları Ayarlar> Mobil Şebeke> SIM 1 veya SIM 2> WiFi Çağrısı ile bulur. iPhone kullanıcısıysanız Ayarlar> Mobil Veri> Kablosuz Arama'ya gidin.
- Gelişmiş bir deneyim için hem VoLTE hem de VoWiFi'nin etkin olduğundan emin olun.
Benzer şekilde, şu anda desteklenen cihazların sayısı da sınırlıdır. Ancak, liste zaman içinde büyüyecek. İşte bazı cihazlar:
Uyumlu iPhone'lar
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
Bazı Uyumlu Samsung Telefonlar
- Samsung Galaxy J6
- Samsung Galaxy On6
- Samsung Galaxy M30s
- Samsung Galaxy A10s
- Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy S amiral gemileri
Bazı Uyumlu Realme Telefonlar
- Realme C1
- Realme 2 Pro
- Realme X2
- Realme 5i
- Realme 3
- Realme 3i
- Realme 3 Pro
- Realme XT
Bazı Uyumlu OnePlus Telefonlar
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7T
- OnePlus 7T Pro
Bazı Uyumlu Xiaomi Telefonlar
- Poco F1
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 7
Bazı Uyumlu Google Pixel Telefonlar
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 3a XL
Vivo Telefonlar
- Vivo V11
- Vivo V11 Pro
- Vivo V15
- Vivo V15 Pro
- Vivo V9
- Vivo V9 Pro
- Vivo Y81
- Vivo Y81i
- Vivo Y91
- Vivo Y91i
- Vivo Y93
- Vivo Y95
- Vivo Y15
- Vivo Y17
- Vivo Y91
- Vivo Z1 Pro
Diğer Uyumlu Telefonlar
- Motorola Moto G6
- Infinix Hot 7 Pro
- Infinix Smart 3 Plus
- Infinix Hot 6 Pro
- Infinix S4
- Lava Z62
- Lava Z92
- Lava Z60s
- Lava Z81
- Mobistar C1
- Mobistar C1 Shine
- Mobistar C2
- Mobistar X1 Selfie
- Mobistar X1 Notch
- Tecno Camon i4
- Tecno Camon I Sky
- Tecno Camon iTwin
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