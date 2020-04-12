VoWiFi Nedir ve Nasıl Kullanılır? Uyumlu Telefonlar





WiFi arama özelliğini olarak tanımlanabilen VoWiFi, WiFi tabanlı VoIP teknolojisidir. Üstün kapalı alan kapsama alanı ve sıkışık kentsel alanlarda daha iyi çağrı kalitesi ile dikkat çekiyor.

VoWiFi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Basitçe söylemek gerekirse, VoWiFi interneti aramaları, SMS ve MMS gönderileri için kullanılabilmektedir. WiFi üzerinden iletilen ses anlamına gelir. Varsayılan telefon uygulaması aracılığıyla 3. taraf uygulama veya hesaba gerek kalmadan çalışır. WiFi çağrısı yapma özelliğini destekleyen veya desteklemeyen telefonlarından bağımsız olarak herkese WiFi araması yapabilirsiniz. Alıcı ise 2G / 3G / 4G / VoLTE / WiFi olsun, herhangi bir ağda olabilir.

LTE üzerinden ses iletimi anlamına gelen (4G standardı) VoLTE'ye zaten aşina olabilirsiniz. Bu teknoloji bir veri ağı kullanırken, VoWiFi, cihazınızın bağlı olduğu WiFi ağına bağlanır. Prensip olarak, hem VoWiFi hem de VoLTE birlikte çalışabilir. WiFi bağlantısı kesilirse, çağrı mobil verileriniz üzerinden yapılır.

Tıpkı VoLTE gibi, VoWiFi de telefonun durum çubuğunda bir gösterge görüntüler. Çoğu cihazda dolaşım modundayken çalışır.





VoWiFi'nin Avantajları

Geçerli telefon numaranızı kullanır. Ayrı bir hesaba ihtiyaç yoktur.

Mobil sinyal olmadan arama yapar.

Güçlü bir Wi-Fi ağındaysanız, daha iyi iç mekan kapsama alanı ve daha hızlı bağlantı elde edersiniz.

Daha net görüşmeler yapılmasını sağlar.

Ayrıca VoIP (Internet Protokolü üzerinden ses) özelliğini kullanan WhatsApp, Hike ve Viber gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını da destekler. Bu özellik operatöre bağlı değildir ve bu nedenle bir SIM kart gerekmez. İnternete Wi-Fi veya mobil veri yoluyla bağlıysanız daima arama yapabilirsiniz.

Dezavantajları

VoWiFi araması yapmak normal arama yapmak gibi ücretlidir. Ancak yurt dışı aramaları dahi yurt içi araması gibi ücretlendirilebilir.

Uçak modu açıksa çalışmaz.

Android, iOS'te VoWiFi Nasıl Açılır?

Bir Samsung telefonunuz varsa, Hızlı Ayarlar paneline gidin ve WiFi araması seçeneğini açın.

Xiaomi kullanıcıları bu seçeneği Ayarlar> SIM kartlar ve Mobil Ağlar ile bulurken OnePlus kullanıcıları Ayarlar> Mobil Şebeke> SIM 1 veya SIM 2> WiFi Çağrısı ile bulur. iPhone kullanıcısıysanız Ayarlar> Mobil Veri> Kablosuz Arama'ya gidin.

Gelişmiş bir deneyim için hem VoLTE hem de VoWiFi'nin etkin olduğundan emin olun.

Benzer şekilde, şu anda desteklenen cihazların sayısı da sınırlıdır. Ancak, liste zaman içinde büyüyecek. İşte bazı cihazlar:

Uyumlu iPhone'lar

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Bazı Uyumlu Samsung Telefonlar

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy On6

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy S amiral gemileri

Bazı Uyumlu Realme Telefonlar

Realme C1

Realme 2 Pro

Realme X2

Realme 5i

Realme 3

Realme 3i

Realme 3 Pro

Realme XT

Bazı Uyumlu OnePlus Telefonlar

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

Bazı Uyumlu Xiaomi Telefonlar

Poco F1

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 7

Bazı Uyumlu Google Pixel Telefonlar

Google Pixel 3

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Vivo Telefonlar

Vivo V11

Vivo V11 Pro

Vivo V15

Vivo V15 Pro

Vivo V9

Vivo V9 Pro

Vivo Y81

Vivo Y81i

Vivo Y91

Vivo Y91i

Vivo Y93

Vivo Y95

Vivo Y15

Vivo Y17

Vivo Y91

Vivo Z1 Pro

Diğer Uyumlu Telefonlar

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Infinix Hot 7 Pro

Infinix Smart 3 Plus

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Lava Z62

Lava Z92

Lava Z60s

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Mobistar C1

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