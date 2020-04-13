



5G'ye geçiş hızlanıyor ve 5G abonelerinin sayısının 2020 yılı sonuna kadar 200 milyona yükselmesi bekleniyor. Yeni nesil hücresel bağlantı standardı 5G, telefonlarımıza, arabalarımıza ve IoT cihazlarımıza daha hızlı ve daha güvenilir internet bağlantısı getirecek. Teknolojiyi takip ederseniz, 5G NR, NSA, SA, mmWave ve DSS gibi terminolojiler çok var. Son zamanlarda çokça gördüğümüz bir terim Dual mode 5G'dir. Vivo, Samsung ile ortak 5G konferansında Dual Mode 5G bir telefondan bahsetti ve Oppo, Realme ve Xioami gibi diğer şirketlerin önümüzdeki birkaç ay içinde Dual Mod 5G telefonları olacak.

Dual-mode 5G ile Dual SIM 5G aynı şey değil

Birçok tüketicinin (ve hatta medyanın) Dual Mode 5G'yi Dual SIM 5G veya her iki SIM kartta eşzamanlı 5G desteği ile karıştırdığını fark ettik.

Karışıklık muhtemelen 4G LTE ve VoLTE ilişkisinden kaynaklanıyor. İlk 4G LTE telefonlarda sadece bir SIM kartta 4G desteği vardı. Daha sonra her iki SIM'de de 4G LTE'yi destekleyen telefonlarımız oldu. Son olarak iki SIM'de VoLTE çalıştıran cihazlar geldi.

Bununla birlikte, çift modlu 5G, tamamen farklı bir konsepti ifade eder.

Bu teknoloji iki temel 5G türü için sunulan 5G desteğini ifade eder: NSA (Bağımsız Olmayan Erişim) ve SA (Bağımsız Erişim).

Çift modlu 5G'nin öne çıkmasının nedeni, Snapdragon X50 Modem (Galaxy Note 10+, LG V50 Thinq 5G, vb.) ile mevcut 5G telefonların sadece 5G NSA desteğine sahip olmasıdır. Dolayısıyla, tam bant desteğine sahip olmak şu anda bir avantaj olarak öngörülüyor.

Dual Mode 5G nedir?

5G NR (Yeni Radyo) artık küresel olarak kabul edilen 5G standardıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, 5G NR'deki Dual Mode, iki popüler 5G NR dağıtım modeli – NSA ve SA için verilen desteği ifade ediyor.

Bağımsız Olmayan Erişim veya NSA, daha yüksek hızlar ve daha yüksek veri bant genişliği elde etmek için mevcut 4G LTE altyapısında değişikliklerin yapıldığı 5G türüdür, ancak bu yaklaşım gecikme sürelerinde yalnızca ılımlı iyileştirmeler vaat etmektedir.

Telekom operatörleri, NSA kullanarak mevcut 4G LTE altyapısında yükseltmeler yapabilir ve 5G'yi sunmak ve pazarlamak için sıfırdan yeniden yapılandırmak zorunda kalmayacaklar.





Bu, dünya çapında 5G'nin popüler dağıtımı olacak. DSS veya Dinamik Spektrum Paylaşımı, teknoloji, Bağımsız Erişim'e (SA) dönüşene kadar 5G'nin yayılmasını sağlayacak. Telekom operatörleri, DSS ile 4G LTE ve 5G iletimini ayrı bantlara bölmek yerine, kullanıcı talebine bağlı olarak 5G ve 4G LTE'yi aynı eski 4G bantlarına itebilecekler.

Bağımsız Erişim veya SA 5G, ağın 4G bağlantı bandından arındırılmasını ve özel 5G bağlantısı için SA dağıtımının sıfırdan yeniden oluşturulmasını sağlayacak. Beklendiği gibi, bu model daha fazla yatırım gerektirir, ancak kullanıcıların ve Telekom operatörlerinin 5G NR'nin temel özelliklerinden yararlanmasına izin verir. Bağımsız 5G, düşük gecikme süresi gerektiren kritik 5G uygulamalarını (robotik ameliyatlar, kendi kendine giden arabalar vb.) kolaylaştıracaktır ve bu 5G tipi şu anda tüketicilere değil işletmelere hitap etmek için tasarlanmıştır.

Qualcomm, 6 GHz ve mmWave bant genişliklerini (aynı anda) destekleyen Snapdragon X60 5G modemin 5G NA'in yaygınlığını hızlandıracağına inanıyor.

Dual Mode 5G destekli telefonlar

2020'de (ve 2019'un sonlarında) çıkan tüm 5G telefonlar Dual Mode 5G'yi destekler. Öne çıkan seçenekler arasında:

Samsung Galaxy S20 serisi

Xiaomi Mi 10

Realme X50 Pro 5G ve X50 5G

Vivo X30 5G

Oppo Reno3 Pro 5G

Xiaomi Redmi K30 5G

Hangi yonga setleri Dual Mode 5G'yi destekler?

Huawei'nin Kirin 990 ikilisi ve Exynos 990, Exynos 980 gibi Samsung Exynos 5100 yongaları Dual Mode 5G desteğine sahip. Qualcomm'un Snapdragon 865'ine entegre ettiği X55 modeminin de hem 5G NSA hem de 5G SA desteği var.

Yakın zamanda piyasaya sürülen Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G, çift modlu 5G desteğine sahip entegre X52 modeme sahiptir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum