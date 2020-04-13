



Qualcomm, FastConnect 6800 ile kablosuz bağlantı teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor. Bu teknoloji Snapdragon yongaları için sunulan bir alt sistemin adıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, mobil cihazlar Dual WiFi işlevi yani veri göndermek ve almak için iki anten ile donatılacak.

FastConnect 6800 Dual WiFi Nedir ve Avantajları

Bunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak Snapdragon 855, Snapdragon 855 Plus ve Snapdragon 8CX gibi birkaç Snapdragon amiral gemisi çipi zaten FastConnect 6200'ü taşıyor.

Bir bakıma bu teknoloji mevcut FastConnect modülüne yapılan bir yükseltmedir. Önceki modül Bluetooth 5.1, 1.8Gbps'ye kadar bağlantı hızları, çift bantlı WiFi (2.4Ghz ve 5Ghz kanallarına eşzamanlı bağlantı), MU-MIMO ve Wi-Fi için 1024QAM gibi işlevlerle geliyordu.

Şirket, hem Dual Wi-Fi için gereksinimin hem de faydaların altını çizen araştırmalarını paylaştı.

Qualcomm'un araştırmasına göre birçok ülkede nüfusun %87'si tüm evlerini kapsayacak Wi-Fi sinyali kapsamı alamıyor. Wi-Fi ile ilgili birincil sorun yavaş hız ve menzildir. Sonuç olarak her 2 kişiden 1'i evinde Wi-Fi yerine hücresel ağına geçer.





Wi-Fi bağlantı sorunları, havaalanları, demiryolu istasyonları, restoranlar / oteller vb. gibi genel açık hava ortamları ile de ilgili.

Testlerde katılımcılar Dual Wi-Fi'yi denedi ve daha iyi Wi-Fi sinyali elde etti.

Dual WiFi ve Faydaları

Konsepte aşina olmayanlar için Dual Wifi, mobil cihazlarda bir yerine 2 WiFi anteninin kullanılmasıdır. Bir sinyal cihazın içindeki metalik parazitler ve yönlendirici ile cihaz arasındaki mesafe nedeniyle zayıflamaya eğilimlidir. İkincil antenle, sinyal alımı veya iletimi (veya her ikisi) için iki farklı referans noktası olur. Bir antenin zayıflaması durumunda, cihaz alternatife başvurabilir. Bu sinerji daha iyi sinyal gücü ve performans sağlar.

Sinyal zayıflığı ve ölü nokta çözümü.

Özellikle ulaşılması zor alanlarda önemli ölçüde daha iyi kapsama alanı.

2 kata kadar daha yüksek verim, daha hızlı indirme, daha iyi video deneyimi ve daha uzun pil ömrü.

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