



Bir aylık sızıntılardan sonra Oppo'nun Ace2 telefonu nihayet resmi olarak çıktı. Selefi Reno Ace'in 90Hz yenileme hızını ve 65W kablolu şarjını koruyor ancak yeni AirVOOC şarj cihazı sayesinde en yeni Snapdragon 865 yonga seti, 5G bağlantı desteği ve 40W'da en hızlı kablosuz şarj özelliği ile geliyor.

Oppo Ace2 Geldi, Snapdragon 865, Dört Kamera ve 40W Kablosuz Şarj

Ace2, FHD+ çözünürlüğüne ve 90Hz yenileme hızına ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.5 inç OLED bir ekran taşıyordu. Panel, 16MP selfie kamera için sol üst köşede delikle birlikte geliyor.

Arkaya atlarsak, 48MP ana kamera tarafından yönetilen kamera dörtlüsü için dairesel bir kesimle karşılaşıyoruz. Eşlik eden modüller arasında 8MP ultrawide kamera, 2MP makro lens ve 2MP derinlik lensi var.

Kaputun altında Snapdragon 865 SoC, 8 / 12GB LPPDR5 RAM ve 128/256 UFS 3.0 depolama ile cihaz oldukça dikkat çekiyor.

4.000 mAh pile sahip ve 65W SuperVOOC 2.0 hızlı kablolu şarjı destekliyor ve Oppo'nun iddia ettiklerine göre tam şarj döngüsünü sadece 56 dakikada tamamlıyor. 40W AirVOOC kablosuz şarj cihazı da var. Şarj pedinde ısıları kontrol altında tutmak için fanı var ve 249 CNY (35 $) fiyatla ayrı olarak satılacak ve şu anda sadece Ace2 ile çalışacak.





Yazılım tarafında ColorOS 7.1 ile Android 10 var. Diğer önemli özellikler arasında Wi-Fi 6 ve NFC ve 10W ters kablosuz şarj bulunuyor.

Oppo Ace2 mor, gri ve gümüş renklerle gelecek ve 8 / 128GB model için 3.999 CNY'den (565 $) satılacak. Ayrıca 4.399 CNY (625 $) fiyatla 8 / 256GB modeli ve 4.599 CNY (650 $) fiyatla 12 / 256GB modeli alınabilecek. Resmi satışlar 20 Nisan'da başlarken ön siparişler devam ediyor. Uluslararası stok durumu bilgileri henüz onaylanmadı.

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