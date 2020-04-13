



Oppo Ace2'nin bugün çıkış yaptığı haberini paylaştık, ancak resmi duyuru yapılmadan önce Oppo, telefonun gücünü göstermek adına AnTuTu puanını paylaştı. Telefon AnTuTu'dan etkileyici bir 615.984 puan elde etmiş görünüyor. Oppo ayrıca daha "kontrollü" bir ortamda buzdolabına yerleştirdiği Ace2 ile 627.553 puan aldığını da açıkladı. Oppo Ace2 aldığınızda buzdolabınızı yanınıza almayı unutmayın!

Oppo Ace2'nin AnTuTu Puanı Etkiledi

Bu rakamların her ikisi de Mart ayı tablosuna benchmark platformunun en iyi skorunu alarak öne çıkan Oppo Find X2 Pro'dan daha da yüksek. Find X2 Pro bu testten 606.389 puan almıştı. Ancak benchmark puanlarında yapılan "hileler" göz önüne alındığına bu farklara fazla dikkat etmemek gerek.

12GB RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama ile eşleştirilmiş olan Ace2 aynı amiral gemisi Snapdragon 865 yonga seti tarafından güç alıyor. Daha önce cihazın bir prototip biriminin AnTuTu üzerinde test edildiğini görmüştük, ancak sadece 560.217 puanlık bir skor almıştı. Ace2'nin özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini aşağıdaki yazımızda paylaştık:





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