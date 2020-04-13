



Telefonunuzdaki uçak modu, tüm radyo sinyallerini – Wi-Fi, Hücresel Veri, Bluetooth, vb. kapatmak için sunulan bir kısayoldur. Ancak, uçmadığınız zamanlarda dikkat dağıtıcı bildirimleri engellemek için de uçak modunu kullanabilirsiniz.

Telefonda Uçak Modu'nda Mobil Veriyi Açmak (Android)

Wi-Fi'yi uçak modu ile açmak oldukça basittir. Ancak, belirli bir durumda Kablosuz ağa erişiminiz yoksa, bu basit adımları kullanarak aramaları devre dışı bırakabilir ve mobil interneti çalıştırabilirsiniz. Android telefonlarda uçak modunda mobil veri kullanmaktan bahsedelim.

Aramaları engelleme ve mobil interneti uçak modunda çalışır halde tutmak için:

Hızlı ayarlardan uçak modunu açın ve mobil veriyi açık tutun.

Telefon uygulamasını açın ve şu USSD kodunu çevirin *#*#4636#*#* ve gizli bir menü açılacaktır.

Şimdi "Telefon Bilgileri" ni seçin ve burada tercih edilen ağ türü (Preferred network type) seçeneklerini ayarlayın.

"Mobil Radyo Gücü" nü (Mobile Radio Power) açtıktan sonra, telefonunuz teknik olarak uçak modundayken bile mobil verileri kullanmanıza izin verecek.

Bu kadar. Bu basit adımları kullanarak, 3G/4G/5G'yi uçak moduyla bile çalışır durumda tutabilirsiniz. Yine de belirtelim USSD kodunu Samsung telefonlarımızda çalıştıramadık.





Ayrıca sorumlu bir vatandaş olarak uçuş sırasında, uçuş ekibi tarafından talimat verildiğinde mobil verilerinizi kapalı tutmanız gerekir.

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