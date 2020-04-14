



Apple'ın 2020 yol haritası ortaya çıkarıldı. Apple'ın bu yıl dört yeni iPhone sunacağı belirtildi. İkisi mevcut iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yerini alacak Pro modelleri olacak ve diğer ikisi ise mevcut iPhone 11'in yerini alacak.

2020 iPhone Pro Telefonlar Düz Kenarlara ve Büyük Ekranlara Sahip Olacak

2020 Pro modelleri ile ilgili olarak, yeni iPhone'lar iPhone 4 ve iPhone 5 dönemi tasarımlarını anımsatan, mevcut iPad Pro modellerine benzer bir düz ve keskin kenarlı tasarıma sahip olacak. Yeni modeller aynı zamanda mevcut iPhone'lardan daha küçük bir çentik içerecek ve çentik önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen ortadan kalkacak.

En üstteki Max modeli ayrıca mevcut 6,5 inç yerine 6,7 inç civarında olacak. En küçük iPhone'ların ekranlarının değişmeyeceği düşünülüyor.

2020 iPad Pro gibi, 2020 iPhone Pro modelleri de AR işlevlerini daha da artıran LiDar sensörüne sahip olacak. AR performansını artırmak için iPhone'lardaki işlem gücü de artırılacak.

Yeni iPhone'lar, mevcut küresel pandemik durum nedeniyle bu yıl biraz gecikebilir, ancak telefonlar aynı sonbahar penceresinde çıkacak yani en fazla birkaç hafta gecikmeli olarak tanıtılacak.





Apple'ın daha küçük ve daha ucuz bir HomePod üzerinde çalıştığı da bildirildi. Mevcut HomePod, özellikle Amazon ve Google'a kıyasla, sınırlı sayıda işlevselliğe sahip yüksek kaliteli ancak pahalı bir hoparlör olarak görülüyor. Yeni model piyasada daha iyi rekabet edecek ve potansiyel olarak Apple'ı bu segmentte ciddi bir rakip olarak destekleyecek.

Arada sırada ortaya çıkan bir ürün olan AirTag, sonunda bu yıl piyasaya sürülecek. Kategorisindeki diğer ürünler gibi, AirTag'ler de önemli öğelere eklenebilecek küçük elektronik etiketler olacak ve bunları kaybetmeniz durumunda, etiketinizi uzaktan görebileceksiniz. AirTag'lerin Apple tarafından tasarlanmış bir deri kılıf ve bir anahtarlık ile gelmesi bekleniyor.

Son olarak, Apple'ın MacBook Pro, Apple TV, bütçe iPad modelleri ve yeni bir iMac'in güncellenmiş sürümleri üzerinde çalıştığı söyleniyor, ancak bunların hepsi bu yıl içinde gelmeyebilir.

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