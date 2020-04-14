Çift SIM Destekli En İyi Telefonlar





Çift SIM'li telefonlarda avantajlar sınırsızdır. Tıpkı bir SIM'de sınırsız veri ve diğer SIM'de sınırsız mesajlaşma özelliğine sahip olmak gibi. Ya da belki de sık sık yurt dışına seyahat ediyorsunuz ve hem eve hem de ziyaret ettiğiniz ülkeye uygun SIM kart taşımak istiyorsunuz. Peki bugün satın alabileceğiniz en iyi çift SIM kart destekli telefonlar neler?

En İyi Çift SIM Telefon 2020

Samsung Galaxy S20 Plus

Fiyat: 8000 TL

Galaxy S20 Plus, Samsung'un S20 serisindeki en iyi telefon ve şirketin şu ana kadar ürettiği en iyi cihaz. Ekranına göre kompakt, güçlü ve fotoğraflardaki yakınlaştırma veya ayrıntıda en üst düzey detayları sunabiliyor. S20 Plus seviyesine erişebilen ortada hemen hemen çok az çift SIM destekli telefon var.

OnePlus 7 Pro

Başlangıç ​​fiyatı: 669 $

OnePlus 7 Pro'da eksik olan gerçekten çok az şey var. Ekran, kamera ve donanım özellikleri aslında sınıfının en iyisi. Kablosuz şarj ve IP koruma derecesi tarafında fiyatına göre neredeyse rakipsiz. £ 649 / $ 669'dan başlayarak satılıyor ve en yakın rakiplerini altüst ediyor.

Xiaomi Mi 8 Pro

Başlangıç fiyatı: 467 $

Daha yeni Mi 9 (ve yakında Mi 10) cihazlarıyla tanıştık, ancak Mi 8 Pro henüz yarışın dışında değil. Fiyatıyla olağanüstü değer sunuyor. Xiaomi telefonlar ülkemizde kolayca bulunabilse de uygun fiyatlı amiral gemisi Xiaomi Mi 8 Pro, OnePlus 7 Pro gibi sadece ithalatçılardan alınabiliyor.

Huawei P30 Pro

Başlangıç fiyatı: 6400 TL





Huawei P30 Pro'yu seviyoruz. Tasarım en iyilerden, ekran olağanüstü ve kameralar bir telefon için bile çok fazla. Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi cihazlardan biri. Çift SIM tarafında da öyle.

Oppo A9 2020

Başlangıç fiyatı: 2100 TL

Oppo A9 2020, çekici bir tasarım, 48MP dört kamera ve piyasadaki en pahalı telefonlardan bazılarını bile geride bırakan devasa 5000 mAh pil ile birden fazla alanda mükemmel olmayı başaran bir bütçe telefonu.

Xiaomi Mi Mix 3

Başlangıç fiyatı: 3600 TL

İlk ızgaralı ön kamera tasarımını sunan cihazlardan olan Mi Mix 3 yalnızca çentiksiz, tam ekran bir panel sunmuyor aynı zamanda hızlı işlemciler ile geliyor.

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