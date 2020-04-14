



iOS'ten Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona geçen kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan birisi "WhatsApp mesajlarını Android cihazıma nasıl aktarabilirim?" oluyor. Bu işlem oldukça basit bir işlem olmasına rağmen çoğu kullanıcı mesajların iOS'ten Android'e aktarım yapamayacağını düşünüyor. Biz de bu yazımızda sizlere iOS cihazınızdaki WhatsApp mesajlarını Android'e aktarma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

iOS: WhatsApp Mesajlarını Android'e Aktarma

iOS cihazınızdaki WhatsApp mesajlarınızı Android cihazınıza aktarmak için ilk olarak iOS cihazınız aracılığıyla işleme başlamanız gerekiyor. iOS cihazınızda WhatsApp'a girin ve Ayarlar'a gidin. Daha sonra Sohbetler > Sohbet Yedekleme adımlarını takip edin.

Yedekleme işlemi bittiğine emin olduktan sonra Android cihazınıza geçin ve WhatsApp'ı yükleyin. WhatsApp'ı cihazınıza indirdikten sonra açın ve WhatsApp hesabınızla eşleşme sağlayın. Eşleşme de tamamlandıktan sonra verilerinizi geri yüklemenizi tercih edebileceğiniz bir ekran açılacaktır. Bu ekrandan "Geri Yükle" butonuna tıklayarak "iCloud'tan Geri Yükle" adımını takip edin.

Android'de telefonunuzu sıfırlamanız gerektiğinde veya WhatsApp'ı yanlışlıkla sildiğinizde sohbetlerinizi kaybetme gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için de Android telefonunuzda WhatsApp > Ayarlar > Sohbet Yedeği > Yedekle adımını takip ederek tüm konuşmalarınızı Google Drive'a yedekleyebilir daha sonra da WhatsApp'ı tekrar geri yüklediğinizde konuşmaları basit bir şekilde geri getirebilirsiniz.





Eğer WhatsApp mesajlarınızı halen daha yedekleyemediyseniz forumumuz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer ipuçlarından ve güncel teknoloji haberlerinden anında haberdar olmak için de bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!