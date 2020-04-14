



Lenovo Legion oyun akıllı telefonu yolda ve son sızıntı da oldukça heyecan verici. Bugün, bir Lenovo yetkilisinin yardımıyla, telefon hakkında sıra dışı bir özellik bilgisini öğreniyoruz.

Lenovo Legion Akıllı Telefonu 90W Hızlı Şarjla Geliyor!

Bir Weibo yayınında, telefonun 90W hızlı kablolu şarjını gösteren etkileyici bir poster paylaşıldı. Şu anda en hızlı şarjın Oppo'dan ve Xiaomi'nin Black Shark 3'ünden geldiği ve 65W olduğu göz önüne alındığında, bu devasa bir sıçrama demek.

Bu özellik ayrıca aynı özellik hakkında başka bir afiş paylaşan ve Weibo'da tanınmış bir sızıntıcı olan bir hesap tarafından da "onaylandı".





Lenovo bu denli hızlı şarj özelliğini gerçekten telefonuna getirirse sonuçlar etkileyici olabilir. Ne yazık ki Lenovo telefonlar ülkemize resmi olarak gelmiyor.

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