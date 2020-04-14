



Yeniden yayımlanan film ve dizilerden orijinal Netflix yapımlarına kadar online video akış servisi çocuklar için de eğlencelerle dolu. Tabii ki, çocukların kolayca rastlayabileceği tonlarca uygunsuz içerik de var. Netflix, ebeveynlerin çocukların yetişkinlere yönelik içerikleri (hem uygulamada hem de tarayıcıda) görüntülemesini kısıtlamak için birkaç yöntem sunar, ancak hesabınızı bir web tarayıcısında açarak aslında daha fazla seçenek elde edersiniz. Ebeveyn kontrolleri ile çocuğunuzun daha uygun şeyler izlemesini ve ekran süresini bağımsız olarak yönetmeyi öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Netflix'te ebeveyn denetimlerini nasıl ayarlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Netflix Ebeveyn Kontrolü Nasıl Kullanılır?

Giriş yapın, profil simgenizi ve ardından Hesap'ı seçin.

Ayarlar'a ilerleyin.

Ebeveyn Denetimleri'ne gidin.

Netflix şifrenizi girin.

PIN oluşturun.

Olgunluk Seviyesine Göre Kısıtla'ya gidin ve çocuğunuzun yaş grubunun üstündeki balonu seçin: Küçük Çocuklar (6 ve Altı), Büyük Çocuklar (12 ve Altı), Gençler (14 ve Altı) veya Yetişkinler (15+).

Bu kısıtlamalar MPAA ve TV derecelendirme sistemlerine (yani PG-13 ve TV-MA) göre belirlenir.

Ayrıca, PIN girmeden hiçbir şeyin oynatılmaması için tüm içeriği de kısıtlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Küçük Çocuklar'ın üstündeki balonu seçin.

Belirli başlıkları, olgunluk derecelendirmelerine bakılmaksızın kısıtlamak istiyorsanız, bunları Belirli Başlıkları Kısıtla altındaki kutudan yapın.





Not: Netflix şifrenizi çocuklarınızla paylaşmayın! Bunu yaparsanız ve uygunsuz bir dizi ya da filmi izlemeye çok kararlılarsa, Netflix şifresini kullanarak Ebeveyn Denetimleri ayarlarına girebilirler. Buna hastalıklı insanları konu alan eşcinsel içerikler de dahildir. Netflix bu konu da özellikle iyidir.

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