



Arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşılan bir Netflix hesabınız var ve arkadaşlarınızın, oda arkadaşlarınızın veya kardeşlerinizin Netflix önerilerinizi bozmasını istemiyorsanız, en son Netflix güncellemesi bu sorunu sizin için çözüyor.

Netflix Profil Kilidi Şifresi Oluşturmak

Netflix kısa süre önce ebeveynlerin çocukları için güvenli içeriğe karar vermelerine izin verilen ebeveyn denetimlerini yayınlamıştı. Video akış devi şimdiyse diğer kullanıcıların Netflix önerilerinizi bozmasını önlemek için profil PIN koruması özelliğini ekledi. PIN kodu ekleyerek profilinizi korumanıza yardımcı olalım:

Netflix Profilinde PIN Kilidi Nasıl Ayarlanır?

Netflix Profil PIN'inizi ayarlamak için, resmi web sitesinden Netflix hesabınıza giriş yapmanız istenecektir. Bunu yaptıktan sonra şu adımları uygulamanız gerekir:





Hesap seçeneklerine gidin. Netflix web sitesinde, profil simgesinin üzerine gelin veya tıklayın, açılır menüyü genişletin. "Hesap" seçeneğini tıklayın.

Profil ve Ebeveyn Denetimleri . Hesabınıza gittiğinizde tüm profiller ve Ebeveyn Denetimleri listelenir. Ayarları genişletmek için profil adınızın yanındaki küçük oku tıklamanız yeterlidir.

. Profil Kilidini Ayarlayın. Ardından, Profil Kilidi seçeneğini bulun ve "değiştir" seçeneğine dokunun.

Netflix hesap şifrenizi girin. Netflix hesabının sahibi olduğunuzu doğrulamak için, PIN oluşturmanıza izin verilmeden önce geçerli hesap şifresini girmenizi ister. Netflix hesap şifrenizi girin.

PIN oluşturun. Şimdi dört basamaklı bir sayı ekleyin ve "Kaydet" düğmesine basın.

İşte bu kadar! Netflix profiliniz şimdi bir PIN ile korunur.

PIN girin.

Bir dahaki sefere profilinize erişmek için PIN'inizi girmeniz gerekecek.

Özelliğin iki faktörlü kimlik doğrulama ile aynı olmadığını belirtmek gerekir. Netflix hesap sahibi, kullanıcı profillerini silme veya PIN'i devre dışı bırakma gücüne de sahiptir.

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