



Son zamanların en popüler uygulaması haline gelen TikTok uygulamasından artık sıkıldıysanız veya bu uygulama size göre değilse hesabınızı tamamen silebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere TikTok hesabını silme işlemi hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

TikTok Hesabını Silme

TikTok hesabını silmek oldukça basittir. Bu işlemi uygulama üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilir, hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

TikTok hesabını silmek için olarak uygulamaya girin ve uygulama ana ekranının sağ alt köşesindeki "Ben" butonuna tıklayarak profilinize gidin. Profil ekranınız açıldıktan sonra bu ekranın da sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve açılan çekmecedeki seçeneklerden Ayarlar'a gidin.

Ayarlar ekranında hesabınızla ilgili birçok yönetebileceğiniz ayarlar başlığı bulunmaktadır. Bu başlıklardan Hesabımı Yönet'e dokunun ve ekranın en altında gri tonla yazılmış olan "Hesabımı Sil" yazısına tıklayın ve hesabınızı silme adımına geçin. Hesabınızı silme ekranında bu işlem için hesabınızı bağlı olduğunuz telefon veya Facebook, Gmail veya Twitter hesabından doğrulamanız gerekecektir. Doğrulama işlemini de tamamlayarak son adıma geçin.





Hesabınızı kalıcı olarak silmek için artık son adımdasınız. Bu adımda TikTok size hesabınızı kapattığınızda hesabınızın 30 gün devre dışı kalacağını sonrasında da hesabın kalıcı olarak silineceğini söyler. Artık "Hesabı Sil" diyerek işlemi sonlandırabilirsiniz.

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