



TikTok, sosyal medya uygulamaları arasında son zamanlarda en hızlı gelişen uygulamalardan birisi haline geldi. Uygulamanın hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber de içerik üreticilerinin ve içerik üreticisi olmak isteyenlerin sayısı da bir hayli arttı. Eğer siz de bir TikTok kullanıcısıysanız veya bu uygulamada içerik üretmek istiyorsanız gizlilik ve güvenlik ayarlarına oldukça dikkat etmeniz gerekecektir.

TikTok'ta En İyi Gizlilik ve Güvenlik Ayarları

1- Hesaba Yapılan Girişleri ve Açık Olan Oturumları Yönetme

TikTok'ta gizlilik ve güvenliğinizi sağlamak için TikTok uygulamasının ana ekranının sağ alt tarafında bulunan Ben'e tıklayarak profiline gidin ve açılan ekranın sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayarak Ayarlar'a gidin. Buradaki Hesabımı Yönet seçeneğine tıklayarak işleminize devam edin ve Güvenlik'i seçin.

Hesabınızın güvende olup olmadığı bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Hesabınıza eğer sizin bilginiz dışında bir giriş tespit edildiyse bu girişi bu panelde görebilir ve yine bu paneli kullanarak tanımadığınız cihazdaki oturumunuzu kapatabilir hesabınızı güvene alabilirsiniz. Tanımadığınız cihazlardan bir giriş tespit ettiyseniz ve bu oturumları kapattıysanız şifrenizi değiştirmeyi de unutmayın.

2- Güvenlik ve Gizlilik Ayarları

Hesabınızın Ayarlar bölümüne gelerek buradaki Güvenlik ve Gizlilik başlığına tıklayın. Burada birçok güvenlik ve gizlilik ayarı sizleri bekliyor. Burada izleyeceğiniz ilk adım Özel Hesap özelliğini kullanarak hesabınızı takip etmek ve videolarınızı görüntülemek isteyen kişilerin size istek atmasını sağlayabilir ve hesabınızı takip etmesini istediğiniz kişileri belirleyebilirsiniz.





Eğer videolarınızın başkaları tarafından indirilmesini istemiyorsanız da aynı ekranda Güvenlik başlığının altındaki "Videolarınızın İndirilmesine İzin Verin" başlığının üzerine tıklayarak bu özelliği "Kapalı" konuma getirin.

3- İstenmeyen Kullanıcıları Engelleme

Videolarından rahatsız olduğunuz ve bir daha karşınıza çıkmasını istemediğiniz bir hesabı engellemek için engellemek istediğiniz profile girin ve profil ekranının sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın ve açılan küçük çekmecedeki seçeneklerden Engelle'yi seçin.

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