



Yeni iPhone SE burada ve artık satılmayacak olan iPhone 8'in yerini alıyor. Aslında, bu yeni iPhone SE, iPhone 8'e çok benziyor ve ekranı 4 inçlik birinci nesil iPhone SE kadar minik olmasa da 2020 için fazlasıyla küçük.

iPhone SE (2020) ve iPhone 8 Farkları

Yeni iPhone SE modeli, Touch ID özellikli 4.7 inç Retina LCD ekrana sahip ve iPhone 8 ile tam olarak aynı pil ömrünü sağlıyor.

Peki farklılıklar neler? Hepsini aşağıda sıraladık.

Apple A13 Bionic çip (iPhone SE) ve Apple A11 çip (iPhone 8)

Portre modu desteği (yalnızca iPhone SE)

30 fps hızında video için genişletilmiş dinamik aralık, stereo ses kaydı (yalnızca iPhone SE)

Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR (iPhone SE)

400 dolar başlangıç ​​fiyatı (iPhone SE) ve 450 dolar başlangıç ​​fiyatı (iPhone 8)

Büyük ekranlı iPhone SE yok

iPhone SE'de 3D Touch yok (sadece Haptic Touch'ı destekliyor) ve iPhone 8'de 3D Touch desteği var

IPhone SE'de çift SIM kart desteği (nanoSIM + eSIM) ve iPhone 8 için tek SIM var.

Wi-Fi 6 desteği ile iPhone SE'de daha hızlı bağlantı (%60 daha hızlı hücresel, %38 daha hızlı Wi-Fi)

Her şeyden önce, yeni iPhone SE kesinlikle iPhone 8 ile aynı: aynı bataryaya sahip ve Apple resmi olarak her iki telefonun da yaklaşık 13 saat video oynatabileceğini söylüyor; tam olarak aynı boyutlara, tam olarak aynı Touch ID'ye, tam olarak aynı IP67 su korumasına sahip ve liste uzayıp gidiyor.





Yeni iPhone SE ile bizi en çok üzen şey, Apple'ın kutuya yavaş 5W şarj cihazı koyması. Hem yeni iPhone SE hem de iPhone 8 hızlı şarjı destekliyor, ancak her ikisi için ayrı ayrı hızlı şarj adaptörü satın almanız gerekiyor.

Ayrıca, iPhone 8 kılıflarının yeni iPhone SE'ye sorunsuz bir şekilde uyacağını belirtelim.

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