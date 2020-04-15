



Yıllarca süren spekülasyonlar, söylentiler ve raporlar işte bugün içindi. Bugün Apple, 2017'de piyasaya sürülen popüler iPhone 8'in yerine yeni 2020 iPhone SE'yi resmen açıkladı.

2020 iPhone SE Geldi: 4.7 inç Ekran, Touch ID ve iPhone 11 Gücü $399 Dolara

Yeni bütçe iPhone, yerini aldığı akıllı telefona çok benziyor, o kadar ki çoğu insan her zamanki gibi bir fark görmeyecek. Apple 2020 iPhone SE'de iPhone 8 cihazlarında kullanılan 4.7 inç LCD ekrana yer verdi, 3D Touch katmanını kaldırdı, HDR10 içeriği ve Dolby Vision için destek ekledi.

Önde yine iPhone 8'den ödünç alınan 7 megapiksel selfie kamera var. Ayrıca, Lightning portunun yanında bulunan alt hoparlörler de eşdeğer. Ahize, stereo hoparlör olarak çalışabiliyor.

Öte yandan, alt çerçeve bir kez daha Apple'ın çok sevilen Touch ID home düğmesine ev sahipliği yapıyor. Ne yazık ki bu durum 2020 iPhone SE'nin diğer son iPhone'lar gibi Face ID'yi desteklemediği anlamına geliyor.

Arkada parlak bir yüzey ve ortalanmış bir Apple logosuyla tamamlanmış bir cam panel var. Cam panel panelin üstünde bir Apple logosu olması iPhone 8 ile karşılaştırıldığında en büyük dış fark.

Bir diğer önemli özellik de arka kamera. iPhone 8'den ödünç alındı ve bu da alıcıların iyi bir 12 megapiksel kamera kullanacakları anlamına geliyor. Kulaklık girişi yok.

Yeni iPhone SE'yi gerçekten diğerlerinden ayıran şey, yonga setidir. Apple cihazı müşterileri için bir bütçe seçeneği olarak konumlandırmasına rağmen, akıllı telefon aslında iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da bulunan amiral gemisi A13 Bionic'i kullanıyor.

Bu, 2020 iPhone SE'yi piyasadaki en hızlı akıllı telefonlardan biri haline getiriyor. Kurulum, standart olarak 64GB dahili depolama ile birleştirilir, ancak daha fazla harcama yapmak isteyenler için 128GB ve 256GB varyantları mevcuttur.





iPhone SE, kutuda 5W şarj cihazı ile birlikte gelir, ancak 18W hızlı şarjı destekler ve bunun için ayrı bir şarj cihazı satın alınmasını gerektirir. Yani Apple yine pinti tarafta. Benzer şekilde kablosuz şarjı desteği var ve ayrı bir kablosuz şarj pedi alınması gerek.

Yazılımla ilgili olarak, iOS 13'ü çalıştırıyor. Sonuç olarak, Dark Mode'u, Apple'ın geniş hizmet yelpazesini ve Apple Pay ile Ekspres Transit'i destekleyerek kullanıcıların ödemeleri Touch ID ile doğrulamasına gerek kalmadan ödeme yapmalarını sağlar.

Apple iPhone SE (2020) Duyurusu, Çıkış Tarihi, Fiyatı

2020 Apple iPhone SE, 17 Nisan Cuma günü tüm dünyada Apple web sitesi üzerinden ön sipariş verilebilecek. Standart 64GB yapılandırmasında 399$'dan satılıyor ve Beyaz, Siyah ve Ürün (RED) olarak alınabiliyor.

Yukarıda belirtilen 128GB'lık versiyon 449$'a mal olurken, aralıklı 256GB'lık varyant 549$ karşılığında satın alınabilir. Bunların her ikisi de aynı üç renkte mevcuttur.

Apple'ın yeni iPhone SE ürünlerinn gönderileri 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

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