



HMD Global bir yıl önce Nokia 9 PureView'ü piyasaya sürmeden önce Nokia 8 Sirocco markanın amiral gemisi Android telefonuydu. Üst düzey bir işlemci (önceki yıla göre) ile güçlendirilmiş ve nispeten ince çerçevelerle (2018 standartlarına göre) güzel bir P-OLED ekrana sahip olan bu cihaz kamera performansında etkilemedi ve aşırı bir fiyatla çıktı.

Nokia'nın En Güçlü Telefonu Android 10 Alıyor

Yine de, HMD'nin iki yıllık premium akıllı telefonunu tamamen unutmaması ve bugün yeni Android 10 güncellemesi sunması sürpriz olmadı.

Nokia 8 Sirocco ticari çıkışını 2018'de Android 8.0 Oreo'yu çalıştırarak yaptı. Böylece ikinci ve neredeyse kesinlikle son büyük işletim sistemi revizyonunu alıyor diyebiliriz.

Android One programının bir üyesi olarak, 5.5 inçlik ekranlı bu telefon ipeksi pürüzsüz bir arayüzle geliyor. Bu yüzden neredeyse hiç bloatware uygulamalar ve işletim sistemini yavaşlatan diğer araçlar olmayacak.





Sistem genelinde karanlık mod, yanıt tahmini ve önerilen eylemler için Akıllı Yanıt işlevi, güvenliğiniz ve gizliliğiniz üzerinde daha fazla kontrol, daha sezgisel hareketler, bazı genel performans geliştirmeleri ve yeni güvenlik yamaları olacak.

Her zaman olduğu gibi güncellemenin önce Avustralya, Avusturya, Mısır, Almanya, Hindistan, Hollanda, Rusya, Suudi Arabistan ve diğerleri de dahil olmak üzere uzun bir ülke listesi üzerinden yayılması planlanıyor. Merak ediyorsanız, Türkiye listede yok çünkü Nokia 8 Sirocco asla resmi olarak Türkiye'ye gelmedi.

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