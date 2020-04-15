



Ekim ayında Razer, gerçek kablosuz (TWS) kulaklık pazarına ilk girişini Hammerhead TWS kulaklıklarla yaptı. Şimdi, oyuncu merkezli şirket, Poke top şeklindeki şarj kutusu ile sunulan daha renkli bir Pokemon temalı sürümle geri döndü. Sınırlı sayıda üretilen önceki kulaklıklar Razer'ın kendi renkleri yerine Pikachu logosuyla tamamlanmış sarı bir boya katmanına sahipti.

Pikachu Temalı Kablosuz Kulaklık Poke Topuyla Sunuldu

Değiştirilmiş görsel görünüm dışında, kulaklıklar Hammerhead ile aynı, bu da 13mm sürücüler, 60ms gecikme süresi sunan özel bir oyun modu ve Bluetooth 5.0 bağlantısı anlamına geliyor. Pil ömrü, tek bir şarjla 3 saat olarak derecelendirilmiş, ancak şarj kutusu 5 şarj kadar depolama sağlıyor. Tüm paket IPX4 dereceli ve kulaklıkların arkası da dokunmatik kontroller sunuyor.

Razer Pikachu TWS kulaklıklar CNY 849 (120 $ / 110 €) perakende fiyatla satış yapacak ve 16 Nisan'da Çin'den başlayarak satışa çıkacak. Uluslararası mevcudiyet hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.





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