



Samsung, geçen Temmuz ayında Galaxy Tab S6'yı piyasaya sürdü ve bugün Koreli teknoloji devi, Galaxy Tab S6 Lite olarak adlandırılan renkli bir versiyon çıkarıyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tek gövdeli bir metal tasarıma sahip ve normal Tab S6'nın 2560×1600 piksel çözünürlüklü Süper AMOLED panelinden 0,1 inç daha küçük olan 10,4 inç 2000×1200 piksel LCD ekranı var.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: 10.4 inç Ekran, S-Pen Desteği, ve 7,040 mAh Pil

Lite sürümü ayrıca vanilya Tab S6'da bulunan ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip değil.

İçeride, Galaxy Tab S6 Lite maksimum 2.3GHz saat frekansına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip. Samsung yonga setinden bahsetmiyor, ancak muhtemelen Exynos 9611 SoC var.

Galaxy Tab S6 Lite, 4GB RAM içeriyor ve 64GB ve 128GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle geliyor. Diğer taraftan normal Tab S6, temel varyantta 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelmişti; üst düzey modelde ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanı var. Tab S6 Lite, 1 TB'a kadar depolama alanına izin veren bir microSD kart yuvasına sahip.

Yazılım tarafında Galaxy Tab S6 Lite, Android 10 ve One UI 2.0 ile kutudan çıkıyor ve Dark Mode ve Samsung Knox sunuyor. Ayrıca, Android Pie veya daha yenisini çalıştıran bir Samsung akıllı telefona en az 3GB RAM ile bağlı olmanız koşuluyla çağrıları yanıtlamanızı ve metin mesajlarını yanıtlamanızı sağlar.

Samsung Tab S6 Lite arkada 8MP birincil kamera ve önde 5MP selfie kameraya sahip.





Daha heyecan verici olan Galaxy Tab S6 Lite bir S-Pen kalemi ile birlikte geliyor ve Samsung ayrıca manyetik olarak yapışan ve S-Pen yuvası olan bir kapağa sahip.

Tab S6 Lite, Bluetooth 5.0'a sahip ve Wi-Fi ve LTE bağlantısını destekler. Ayrıca 3,5 mm kulaklık jakına sahip ve daha iyi bir ses deneyimi için AKG ayarlı hoparlörler ve Dolby Atmos ile birlikte geliyor.

USB-C bağlantı noktası ile dolan 7.040 mAh bataryası var.

Galaxy Tab S6 Lite üç renk seçeneğine sahiptir – Oxford Grisi, Şifon Pembe ve Angora Mavisi.

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