



Evde kaldığımız bu dönemde sosyal medya uygulamalarını kullanma alışkanlığımız bir hayli artmış olabilir. Son zamanların en hızlı bilgi akışının sağlandığı Twitter uygulaması da vaktimizi en çok harcadığınız uygulamalardan biriyse ve bu uygulamada harcanan zamanın size zarar verdiğini düşünüyorsanız ya da Twitter uygulamasından sıkıldıysanız Twitter hesabını dondurma işlemi gerçekleştirebilir ve 30 gün içinde hesabınızı tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Android: Twitter Hesabını Dondurma

Android cihazınızda Twitter hesabınızı dondurmak için uygulamaya giriş yapın. Zaman tünelinizin görüntülendiği bu ekranda sol üst köşedeki profil fotoğrafına tıklayın ve Ayarlar ve Gizlilik'e gidin.

Açılan ekrandaki seçeneklerden Hesap'ı seçin. Burada Twitter hesabınızla ilgili yapabileceğiniz birçok güvenlik ayarı yer almaktadır. Ekranın en altında yer alan "Hesabınızı Devre Dışı Bırakın" butonuna tıklayın.

Hesabınızı devre dışı bırakma ekranında size Twitter bilgiler verecektir. Bu bilgi metnini okuyun ve daha sonra Devre Dışı Bırak butonuna dokunarak Twitter hesabınızın şifresini girin. Böylece Twitter hesabınız 30 gün süreyle dondurulacaktır.





Twitter hesabınızı isterseniz 30 gün içerisinde tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Ancak 30 gün geçtikten sonra hesabınıza erişim sağlayamazsınız.

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