



Apple nihayet iPhone SE'yi (2020) A13 Bionic yonga seti ve geliştirilmiş bir kamera ile tanıttı. Şirket, cihazlarının RAM ve pil kapasitesini ortaya çıkarmama geleneğini sürdürdü, ancak China Telecom'un web sitesinde yer alan bir liste sayesinde ayrıntıları aldık.

Apple iPhone SE (2020) Kaç GB RAM ve Pil Kapasitesine Sahip?

Operatöre göre, yeni iPhone'un 3GB RAM'i var, bu da iPhone 8'in 2GB RAM'ine kıyasla %33 yüksek demek. Ancak iPhone 11 ailesindeki diğer A13 telefonlarda 4GB RAM bulunduğunu belirtelim. Bununla birlikte, batarya kapasitesi tarafında karşımıza 1.821 mAh çıkıyor ve iPhone 8 ile tamamen aynı olduğu görülerek şaşırtmıyor.

2017 amiral gemisinin birçok donanım özelliğini ödünç alınan iPhone SE (2020)'nin ekranı 6 yıl önceki iPhone'un çerçevelerine sahip. Touch ID işlevini barındıran ana ekran düğmesi dahi yerli yerinde. Aynı ekran oranına ve genel tasarıma sahip bir 'yeni iPhone' ile karşı karşıyayız.





China Telecom, telefonu üç renk seçeneğiyle (Beyaz, Siyah, Kırmızı) sunacak – 64 GB, 128 GB veya 256 GB. Fiyatlar 3.299 CNY'den (465 $ / 428 €) başlıyor ve 4.599 CNY'ye (650 $ / 600 €) kadar çıkıyor. A13 hızlı olsa da Apple'ın minik ekranlı telefonunun bu fiyatlardan satın alındığını görmek ilginç olacak.

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