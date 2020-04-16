



Hükümetler ve teknoloji şirketleri, insanları şiddetli koronavirüs pandemisinden daha fazla korumanın yolları üzerinde çok çalışıyorlar. Son zamanlarda Google ve Apple, insanların virüslü olan biriyle temasa geçip geçmediklerini bilmelerine yardımcı olabilecek bir izleme uygulaması tasarlamak için işbirliği yaptı. Şimdi yeni bir kaynak, insanların termal görüntüleme sunan akıllı gözlükler kullanabileceğini bildiriyor.

COVID-19 Tespit Eden Akıllı Gözlükler

Çin merkezli Rokid şirketi, 9 metreye kadar 200 kişinin vücut sıcaklığını tespit edebilen kızılötesi sensörlü gözlükler tasarladı. Ayrıca, cihaz bir Qualcomm işlemci, 12 megapiksel kamera ve AR özellikleri sunuyor. Gözlükler sesli komutlarla kontrol edilebilir ve canlı fotoğraflar ve videolar kaydedilebilir.

Şirket, cihazlarını COVID-19 tespit işlevi ile ABD'li işletmelere, hastanelere ve kolluk kuvvetlerine sunmayı planlıyor. T1 Thermal Smart Glasses adı verilen gözlükler USB ile bağlanır ve diğer platformlarla senkronize edilebilir. Şirket ayrıca T1 gözlüklerinden bilgi toplamadığını belirtti. Veri ölçümü yerel olarak depolanıyor ve buluta herhangi bir veri kaydedilmiyor.





Bazı havaalanlarındaki büyük termal tarama istasyonları pek taşınabilir değildir, kızılötesi termal görüntüleme özelliğine sahip el cihazlarının ise bilgi sağlamak insanlara epey yakın olması gerekiyor. Giyilebilir değiller sosyal mesafe kuralıyla uygulamak imkansız.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum