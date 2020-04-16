



Bugün Huawei'in alt markası Honor, Honor 30'un yanı sıra 30 Pro ve 30 Pro+'tan oluşan 30 serisini açıkladı. Honor 30, Honor 30 Pro ve Pro+'ta Kirin 990 5G'nin aksine daha önce başka hiçbir cihazda bulunmayan yeni Kirin 985 yonga setine yer veriliyor.

Honor 30'un Kirin 985 Çipseti Ne Kadar Hızlı? Performans Sonuçları

Adı göz önüne alındığında, performansının Kirin 990'a inanılmaz derecede yakın olmasını bekleyebilirsiniz, ancak maalesef durum böyle değil. Aslında, 980'e daha yakın. Kirin 985 en azından bugün sızdırılmış olan AnTuTu puanlarına göre, Kirin 820 ve Kirin 980 arasında bir yerde görünüyor.

Kirin 985 386.045 puan alırken Kirin 820 375.720, Kirin 980 puan 397.541 puan aldı. Honor için iyi haberse 985'in Qualcomm'un Snapdragon 765G'sini bu kriterde yok etmesi ve rakip çipin 322.826 puanını geride bırakmış olmasıdır.





Tabii ki yakında yapılacak olan derinlemesine incelememiz ile Honor 30 hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.

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