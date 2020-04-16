



Instagram'ın hikayeler özelliği sürekli geliştiriliyor ve daha ilgi çekici hale getiriliyor. Türkiye'deki kullanıcılarının hesaplarına yeni gelen bu özellik sayesinde Instagram hikayenize otomatik olarak istediğiniz müziği ekleyebiliyorsunuz. Instagram hikayesinde müzik özelliğini kullanma ve böylece yaratıcı hikayeler paylaşmak için yazımızı okumaya devam edin…

Instagram Hikayesinde Müzik Özelliğini Kullanma

Geldiği gibi tüm kullanıcıların dikkatini çeken Instagram'ın müzik özelliğini kullanmak için ilk olarak Instagram'ı açın ve hikaye oluşturmak için ekranı hafifçe sağa doğru kaydırın.

İlk olarak hikayenizi çekin ya da galerinizden, hikaye atmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçin. Daha sonra hikayenizi düzenleyebileceğiniz ekranın üstündeki simgelerden Etiket simgesine tıklayın ve buradaki seçeneklerden Müzik'i seçin.

Açılan ekranda listeden seçebileceğiniz telif haklı ve profesyonel müzikler bulunmaktadır. Eğer bu liste dışında aratarak müzik bulmak istiyorsanız Ara kısmına şarkının veya sanatçının ismini yazabilirsiniz.

Hikayenize eklemek istediğiniz şarkıyı seçtikten sonra, şarkının hangi kısmının hikayenizde oynatılmasını istediğini belirlemek için zaman akışını parmağınızla oynatın. Zaman çizelgesini oynatarak şarkının istediğiniz kısmını ayarlarken şarkının sözleri karşınıza çıkar ve seçeceğiniz kısımı tam olarak ayarlayabilmeniz için size yardımcı olur.

Zaman çizelgesinin sol tarafında bulunan 15 yazılı butonuna tıklayarak da bu şarkının belirlediğiniz bir kısmının kaç saniye boyunca hikayeniz üzerinde çalacağını belirleyebilirsiniz. Tek hikayeniz için en fazla 15 saniye boyunca şarkı çalmaya devam eder.





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Şarkının belli bir kısmını ve bu kısmın kaç saniye boyunca hikayenizde çalacağını belirledikten sonra şarkının sözlerinin hikayeniz üzerinde nasıl duracağını belirleyebilirsiniz.

Bunu yapmak için de zaman çizelgesinin hemen üzerindeki seçenekleri tek tek deneyebilirsiniz. Böylece şarkı sözlerinin kayarak mı, şarkıyla eş zamanlı olarak mı yoksa tamamen görünmesini seçebilirsiniz.

Belli bir kısmını belirlediğiniz şarkının sözlerinin hikaye üzerinde nasıl görüneceğini seçtikten sonra da şarkı sözlerinin renk tonunu değiştirmek için de ekranın en üst köşesindeki renk paletine tıklayın ve istediğiniz rengi belirleyin.

Instagram uygulaması hakkında diğer ipuçlarına da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Instagram Hikayesinde Müzik Özelliğini Kullanma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!