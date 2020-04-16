Realme 6i, Realme 6 ve Realme 6 Pro Farkı, Fiyat ve Özellikleri


Oppo'nun fiyat – performans anlamında ilgi çeken alt markası Realme'nin Realme 6, 6i ve 6 Pro adında üç yeni telefonu ortaya çıktı. Telefonlar uygun fiyatlı olmaları yönüyle ülkemizde ilgi topluyor. Peki bu üçlü arasında en avantajlısı hangisi?

Realme 6i, Realme 6 ve Realme 6 Pro Farkı, Fiyat ve Özellikleri

Realme 6Realme 6iRealme 6 Pro
ÇipsetMediaTek Helio G90TMediaTek Helio G80Snapdragon 720G
Depolama64 GB64 GB64 GB
Kamera64+8+2+2 MP48+8+2+2 MP64+8+12+2 MP
Batarya4300 mAh5000 mAh4300 mAh
Ekran6.5 inç (16.51 cm), IPS6.5 inç (16.51 cm), IPS6.6 inç (16.76 cm), IPS
Çözünürlük1080 x 2400 piksel720 x 1600 piksel1080 x 2400 piksel
Ram4 GB3 GB6 GB
AnTuTu (v8)290.600 Puan202.300 Puan283.400 Puan
Ses özelliğiDolby AtmosDolby Atmos
Fiyat2400 TL1800 TL3600 TL

Not: Realme 6 Pro her ne kadar 6i'den küçük bataryayla geliyor olsa da 12nm yerine 8nm işlemcisi olması aşağı yukarı aynı pil ömrünü sunacağını gösteriyor.

Yani temel özelliklere bakıldığında hiçbir cihaz diğerinden daha avantajlı değil. Bunun temel sebebi fiyat aralığı oluyor. Bu noktada Realme 6, 6i ve 6 Pro arasında kalan kullanıcılara doğrudan bütçelerinin el verdiği modeli almalarını öneriyoruz.


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