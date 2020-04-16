



Oppo'nun fiyat – performans anlamında ilgi çeken alt markası Realme'nin Realme 6, 6i ve 6 Pro adında üç yeni telefonu ortaya çıktı. Telefonlar uygun fiyatlı olmaları yönüyle ülkemizde ilgi topluyor. Peki bu üçlü arasında en avantajlısı hangisi?

Realme 6i, Realme 6 ve Realme 6 Pro Farkı, Fiyat ve Özellikleri

Realme 6 Realme 6i Realme 6 Pro Çipset MediaTek Helio G90T MediaTek Helio G80 Snapdragon 720G Depolama 64 GB 64 GB 64 GB Kamera 64+8+2+2 MP 48+8+2+2 MP 64+8+12+2 MP Batarya 4300 mAh 5000 mAh 4300 mAh Ekran 6.5 inç (16.51 cm), IPS 6.5 inç (16.51 cm), IPS 6.6 inç (16.76 cm), IPS Çözünürlük 1080 x 2400 piksel 720 x 1600 piksel 1080 x 2400 piksel Ram 4 GB 3 GB 6 GB AnTuTu (v8) 290.600 Puan 202.300 Puan 283.400 Puan Ses özelliği Dolby Atmos – Dolby Atmos Fiyat 2400 TL 1800 TL 3600 TL

Not: Realme 6 Pro her ne kadar 6i'den küçük bataryayla geliyor olsa da 12nm yerine 8nm işlemcisi olması aşağı yukarı aynı pil ömrünü sunacağını gösteriyor.

Yani temel özelliklere bakıldığında hiçbir cihaz diğerinden daha avantajlı değil. Bunun temel sebebi fiyat aralığı oluyor. Bu noktada Realme 6, 6i ve 6 Pro arasında kalan kullanıcılara doğrudan bütçelerinin el verdiği modeli almalarını öneriyoruz.





Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum