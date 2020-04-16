Oppo'nun fiyat – performans anlamında ilgi çeken alt markası Realme'nin Realme 6, 6i ve 6 Pro adında üç yeni telefonu ortaya çıktı. Telefonlar uygun fiyatlı olmaları yönüyle ülkemizde ilgi topluyor. Peki bu üçlü arasında en avantajlısı hangisi?
Realme 6i, Realme 6 ve Realme 6 Pro Farkı, Fiyat ve Özellikleri
|Realme 6
|Realme 6i
|Realme 6 Pro
|Çipset
|MediaTek Helio G90T
|MediaTek Helio G80
|Snapdragon 720G
|Depolama
|64 GB
|64 GB
|64 GB
|Kamera
|64+8+2+2 MP
|48+8+2+2 MP
|64+8+12+2 MP
|Batarya
|4300 mAh
|5000 mAh
|4300 mAh
|Ekran
|6.5 inç (16.51 cm), IPS
|6.5 inç (16.51 cm), IPS
|6.6 inç (16.76 cm), IPS
|Çözünürlük
|1080 x 2400 piksel
|720 x 1600 piksel
|1080 x 2400 piksel
|Ram
|4 GB
|3 GB
|6 GB
|AnTuTu (v8)
|290.600 Puan
|202.300 Puan
|283.400 Puan
|Ses özelliği
|Dolby Atmos
|–
|Dolby Atmos
|Fiyat
|2400 TL
|1800 TL
|3600 TL
Not: Realme 6 Pro her ne kadar 6i'den küçük bataryayla geliyor olsa da 12nm yerine 8nm işlemcisi olması aşağı yukarı aynı pil ömrünü sunacağını gösteriyor.
Yani temel özelliklere bakıldığında hiçbir cihaz diğerinden daha avantajlı değil. Bunun temel sebebi fiyat aralığı oluyor. Bu noktada Realme 6, 6i ve 6 Pro arasında kalan kullanıcılara doğrudan bütçelerinin el verdiği modeli almalarını öneriyoruz.
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