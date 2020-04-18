Donmuş iPhone Nasıl Düzeltilir?





iOS'li iPhone cihazınızda donma sorunları yaşıyorsanız durum can sıkıcı olabilir. Aşağıda ihtiyacınız olan çözüm adımlarına yer verdik ancak eğer bu adımlar size istediğiniz çözümü sağlamazsa, Apple desteğine ulaşmanız gerekecektir.

iPhone'unuzu Şarj Edin

Telefonunuzu kısa bir süre boyunca şarjda bırakmak donma sorununu düzeltebilir. Emin olmak istiyorsanız, telefonunuzu kablosuz şarj veya bilgisayarın USB bağlantı noktasına takmak yerine doğrudan bir güç adaptörüne takın. Yarım saat şarj olmasını bekleyin ve sonra tekrar kullanmayı deneyin.

iPhone'unuzu Yeniden Başlamaya Zorlayın

iOS cihazınız yanıt vermiyorsa, iPhone modelinize bağlı olarak uygun tuşlara basarak telefonunuzu yeniden başlamaya zorlayın.

Yeniden başlatma ve zorla yeniden başlatma herhangi bir verinizi silmez, bu nedenle güvenli bir şeydir: Tüm iPhone'larda Baştan Başlatma, Restart Tuşları





Açılırken Donan iPhone'da Sorun Giderme

iOS aygıtınız başarıyla yeniden başlatılıyor ancak Apple logosunda takılı kalıyorsa, iPhone'unuzu iTunes yüklü bir PC'ye ya da iFinder'lı Mac'e bağlayabilir ve bazı ek sorun giderme adımlarını deneyebilirsiniz. Şunları yapın:

Bilgisayarda iTunes'u / iFinder'ı başlatın.

iPhone'unuzu kurtarma moduna alın. Bunu yapma prosedürü, hangi model iPhone'u kullandığınıza bağlı olacaktır.

PC'nizde iPhone'u geri yükleme veya güncelleme seçeneğini görüntülediğiniz anda "Güncelle" ye dokunun. Ardından iTunes / iFinder uygulamalarınızı ve verilerinizi silmeden cihazı güncelleyecektir.

Ve işlem tamam.

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