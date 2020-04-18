



Apple'ın bu Eylül ayında yeni iPhone serisini tanıtması gerekiyor ancak akıllı telefon üreticisinin yeni tasarım fikrine dair sızıntılar gelmeye başladı. iPhone 12 Pro Max için hazırlanan CAD render'ları paylaşıldı.

iPhone 12 Pro Max Tasarımı Sızdı, Eskiye Dönülüyor

Yeni CAD render'ları birçok yeni tasarım değişikliğini ortaya çıkarıyor, ancak burada gördüğünüz tasarımın yaklaşık sadece %70'inin tamamlandığını da belirtmek önemlidir. Arka kamera yerleşimi ve çentik ile hala yapılması gereken bazı şeyler var.

Detaylar bugüne kadar iddia edilenlerle isabetli görünüyor. Yeni iPhone 12'ler iPad Pro benzeri düz kenarlı olacak. Hatta bundan da öte iPhone 5'lerin tasarımını baz alacaklar.

Ekran önemli ölçüde daha ince çerçevelere sahip olacak — mevcut olanlardan yaklaşık 0,9 daha ince olacaklar ve çentiğin referans olarak OnePlus 6'dakinden biraz daha geniş olacağı ancak önceki iPhone 11'den daha küçük olacağı belirtiliyor. Bu daha büyük bir ekrana izin verecek — o nedenle 6.7 inç bekleniyor. Yani cihaz biraz daha uzun ve daha geniş olacak.





Dört kamerayı kare yapıda taşıyan iPhone 12 Pro Max, bir LiDAR sensörü de içerecek, ancak daha önce belirttiğimiz gibi farklı bir şekilde konumlandırılabilir. Kamera tasarımı hala kesin değil.

Ve son olarak, hoparlör ızgarası farklı bir tasarım taşıyacak, hoparlörlerin kendileri iPhone 11'lerden %10 ila %15 daha yüksek ses verecek ancak hala LG'nin çözümleriyle yarışabileceği düşünülmüyor.

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