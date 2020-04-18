



OnePlus 8 Pro henüz birkaç gün önce duyurulmuş ancak hızlı bir şekilde JerryRigEverything'in videosuna konu olmuştu. Cihaz o videoda dayanıklılık testlerinden geçti. Şimdiyse filmde ikinci bölüme geçiliyor yani parçalarına ayrılma zamanı geldi.

OnePlus 8 Pro Parçalandı ve Bakır Şarj Ünitesi Ortaya Çıktı

OnePlus 8 Pro'nun parçalarına ayrılma anı elbette videoya da kaydedildi. Dolayısıyla, telefonun içindekilerin tek tek çıkarılmasını izlemekten zevk alanlardansanız, kesinlikle bu sunumun tadını çıkaracaksınız.

OnePlus 8 Pro'daki IP68 su ve toz direnci ile ilgili bir durum nedeniyle cihazı açmak normalden daha zor. Bunun nedeni daha güçlü yapıştırıcılar kullanılması olabilir. JerryRigEverything'den Zack, bu telefonun bakır kablosuz şarj bobini de dahil olmak üzere son zamanlarda gördüğü en iyi iç tasarıma sahip olduğunu söylüyor. Tüm videoyu izlemek ve ne demek istediğini kendiniz görmek için zamanınız varsa bölüm yukarıda yer alıyor. OnePlus 8 Pro kesinlikle hem içeride hem de dışarıda etkileyici görünmek için elinden geleni yapıyor gibi.





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