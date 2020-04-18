



Geçen hafta Samsung, Galaxy S10 Lite için One UI 2.1 güncellemesini sunmaya başladı ve şimdi Note10 Lite'ın aynı güncellemeyi alma zamanı geldi. Bu telefonlar aynı zamanda duyuruldu, bu nedenle bu yazılım sunumlarının birbiri ardına çok kısa sürede gelmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Beklenen Güncellemeyi Alıyor

Note10 Lite için yeni güncelleme Nisan 2020 güvenlik yamasını da içeriyor. Yeni yazılım sürümü, İspanya ve BAE'deki modeller için N770FXXU2BTD4'tür ve Türkiye gibi diğer bölgeler için sürüm numarası değişebilir. Her zamanki gibi güncellemenin yakın zamanda daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor. Aşamalı olarak gönderildiğinden birkaç gün hatta hafta beklemeniz gerekebilir.

One UI 2.1 başlangıçta bu yılın başlarında ilk kez Galaxy S20 ailesine gönderildi ve şimdi diğer cihazlara doğru yol alıyor. One UI 2.1, Kamera uygulamasında video için Tekli Al ve Pro modunun yanı sıra Filtrelerim, Selfie Tonu ve AR Zone'u da getiriyor. Hızlı Paylaşım ve Müzik Paylaşımı da var, AR Emoji güncellendi, Samsung Klavye çok dilli bir çeviri özelliği alıyor.





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