



Apple son ayların en büyük ürün lansmanını son yılların en küçük telefonunu tanıtarak yaptı. Bu iPhone ne tasarım ne de özellik açısından yeni hiçbir şey sunmuyor. Bununla beraber minik ekranlı telefonlar arasında tavan fiyatını da katlıyor. Apple da bu durumun farkında olacak ki iPhone SE (2020) için hazırladığı reklam videosunda kelimenin tam anlamıyla "hiçbir şey" yok.

Sızdırılan iPhone SE (2020) Videosu Apple'ın Çaresizliğini Gösteriyor

Videoda sadece iPhone SE (2020)'nin koruyucu filmi çıkarılıyor. Evet, yeni iPhone SE'nin satış noktası bu gibi. Apple son yılların en ucuz iPhone'u için bir tanıtım videosu hazırladı. Duyuru gününde bir reklam videosu göstermişti ancak şimdi izlemeniz gereken video henüz resmi olarak yayımlanmadı ve "gizlice" sızdırıldı. Ancak muhtemelen yakında TV'lerde ve de internette olacak.

Reklam filmi Apple'ın özellikle İngiltere veya Almanya için O2 firması ile ortaklaşa hazırladığı bir çalışma gibi görünüyor. Koruyucu filmin ekrandan soyulmasıyla başlayan sese odaklanılması ise garip. Bunu kimlerin tatmin edici bulduğunu biz de merak ediyoruz.





Sözde TV'lerde de yayınlanacak olan iPhone SE (2020) reklamında cihazın kendisinin bile gösterilmemesi daha da ilginç. Apple cihazın kalın çerçevelerinden utanmış olabilir. Zira 2020'de bu kadar büyük çerçevelere sahip bir cihaz daha olmayacağı ortada. Ne de olsa Apple yıllardır iPhone'larında sunduğu çirkin çentikleri siyah arka plan ile gizlemeye çalışıyordu.

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