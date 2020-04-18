Tüm iPhone'larda Baştan Başlatma, Restart Tuşları





Apple akıllı telefonları için başarılı işletim sistemleri geliştirmekte oldukça marifetli. Ancak söz konusu iOS hala bir yazılım ve dolayısıyla yazılımlar zaman zaman donabilir. Bu nedenle aşağıda tüm iPhone'larda baştan başlatma, restart tuşlarına yer verdik.

Tüm iPhone'lar İçin Telefonu Baştan Başlatma Tuşları

iPhone'unuz yanıt vermediğinde veya uygulamalar anormal şekilde çalışmaya başladığında yani bu tür umutsuz durumlarda, tek geçerli seçenek telefonu yeniden başlatmaya zorlamaktır.

Sahip olduğunuz telefonun modeline bağlı olarak iPhone'u yeniden başlatmaya zorlamak (force restart) için farklı yöntemler vardır. Şimdi iPhone'a restart atma yöntemini ele alalım.





iPhone 11'de Yeniden Başlatma Tuşları

Sesi artırma düğmesine bir kez basın ve bırakın.

Sesi azaltma düğmesine bir kez basın ve bırakın.

Güç düğmesini basılı tutun.

Kapatmak İçin Kaydır'ı gördüğünüzde tutmaya devam edin.

Apple logosunu görene kadar beklemeye devam edin.

iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X, XR ve XS'de Yeniden Başlatma

Ses açma tuşuna basın ve bırakın.

Ses kısma tuşuna basın ve bırakın.

Logo görünene dek güç tuşuna basılı tutun.

iPhone tekrar başlatma

iPhone 7 / 7 Plus Yeniden Başlatma

Güç ve ses kısma düğmesine basılı tutun.

Apple logosunu görünce tuşları bırakın.

iPhone yeniden başlatma

iPhone 6 / 6s / Plus Yeniden Başlatma

Apple logosunu görününceye kadar, ana ekran düğmesine basın ve 10 saniye boyunca güç tuşuna (telefonun sağ tarafında) basılı tutun.

Ana ekran yeniden görünene kadar yaklaşık 10-20 saniye verin.

iPhone tekrar başlatma

iPhone 1. Nesil, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 / 4s, iPhone 5 / 5c / 5s ve iPhone SE

Apple logosunu görününceye kadar ana ekran düğmesine ve güç tuşuna (telefonun üst kısmında) yaklaşık 10 saniye basın.

Ana ekran yeniden görünene kadar yaklaşık 10-20 saniye bekleyin.

Not: Bu yöntem ayrıca tüm iPad modelleri için de geçerlidir.

iPhone baştan başlatma

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