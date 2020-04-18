



Hemen hemen tüm Redmi Note 9 aile üyeleri ortaya çıktığına göre vanilya Redmi Note 9'un da görünme zamanı geldi. Yeni bir TENAA listelemesine göre artık daha fazla beklemek zorunda kalmayacağız. Aynı görseller Çinli 3C sertifika web sitesinde de ortaya çıktı.

Xiaomi Redmi Note 9 Resmi Tasarımı ve Özellikleri

Şimdi, tüm TENAA listelemelerinde olduğu gibi karşımızdaki tasarım ve özellikler için final diyebiliriz. Arkada dörtlü kamera düzeneği var ve diğer Redmi Note 9 telefonların geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Ekran 6.53 inç IPS LCD yapıda ve bugünlerde standart olan 1080 x 2340 piksel çözünürlükle geliyor. Pil 4,920 mAh olarak derecelendirildi.

Bununla birlikte, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu yerine, vanilya modeli arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucuya sahip. Ayrıca, ön kamera deliği orta kısım yerine sol üst köşeye yerleştirilmiş.

Kamera kurulumunda 48MP ana sensör ve 13MP öne bakan bir sensör var gibi görünüyor. Ne yazık ki kameraların ve yonga setinin geri kalanı hakkında bilgi yok. MediaTek Helio 80 SoC olduğuna inanılıyor, ancak henüz doğrulanmadı. Bellek yapılandırmaları sırasıyla 3GB / 4GB / 6GB RAM ve 32GB / 64GB / 128GB dahili depolamadır. Bir microSD kart yuvası da mevcut.





Listeden toplayabileceğimiz hemen hemen tüm bilgiler bunlar, ancak görünüşe göre Redmi Note 9'un çıkması uzun sürmeyecek. Zira ülkedeki zorunlu sertifikaların çoğunu aldı.

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