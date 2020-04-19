Android Uyumlu Wi-Fi Analiz ve Performans Uygulamaları





Yüksek hızlı internet ucuz değil. Dolayısıyla ödediğinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Ama neden Netflix ve Youtube hala bu kadar sık ​​arabellekliyor ve donuyor? Böyle anlarda bir Android WiFi uygulaması ihtiyacınız olan şeydir.

Android için en iyi WiFi analiz uygulamaları, WiFi ağınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi kullanışlı özelliği size sunuyor. Tabii sadece bir hız testi istiyorsanız, hepsi bir arada uygulamalara ihtiyacınız olmayacak. Bununla birlikte, bazılarımız bir sorunu çözmek için gelişmiş sorun giderme yöntemlerine ihtiyaç duyabilir. Biz de bunu göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınıza uymayan uygulamalarda harcayabileceğiniz zamandan tasarruf etmek için en iyi Android WiFi analiz uygulamalarının bir listesini tasarladık.

WiFi Analyzer

Abdelrahman M. Sid'in Wifi Analyzer uygulaması, etrafınızdaki WiFi ağlarını bulmak için en iyi Android uygulamalarından biridir. Sadelik onu öne çıkaran şeydir. Diğer Android WiFi araçlarının aksine sunacak pek çok özelliği olmayabilir, ancak etrafınızdaki kablosuz kanalları görüntüleme işini kesinlikle çok iyi yapıyor ve kablosuz yönlendiriciniz için daha az kalabalık kanallar bulmanıza yardımcı olur. Hem 2.4GHz hem de 5GHz kanal bantlarını destekleyen uygulama analizleri dışa aktarmanıza izin veriyor.

Uygulama reklam içeriyor ve ücretsiz olarak indirip yükleyebilirsiniz. Premium ücretli bir sürüm de mevcuttur ve size daha birçok özellik sunar. Uygulama boyutu cihaza göre değişiyor.

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OpenSignal

Open Signal, 10 milyondan fazla indirme ile bu listede Android için en ünlü WiFi analizörüdür. WiFi ve hücresel 3G, 4G / LTE ve 5G izleme için tasarlanmıştır. Yerel kullanıcıların hız testlerini ve sinyal gücü veritabanını kullanarak bölgedeki sinyal gücünü gösteren bir coğrafi harita çıkarır. Bir seyahat planlıyorsanız ve veri kapsamı dışında kalmayacağınızdan emin olmak istiyorsanız çok kullanışlıdır. Birçok kullanışlı özellikle dolu bir hız test aracıdır.

Mobil video performansınızın kalitesini analiz edin; Arabelleğe alma, yükleme ve oynatma için ne kadar zaman harcadığınızı görün

Kullanılabilirlik istatistiklerini ve 3G, 4G / LTE ve 5G bağlantınızın yanı sıra veri kullanım geçmişinizin kayıt günlüğünü gösterir; Ödediğiniz paranın veri ağı performansını alıp almadığınızı kontrol etmek için en iyisidir

Bağlantı haritasında 3G, 4G (LTE) ve 5G testlerinin yerini göster

En yakın baz istasyonunu gösterir

Veri veya çağrı bağlantınız olmadığında sizi uyarır

Uygulama reklamsızdır ve ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulama boyutu 4.7M'dir.

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WiFi Monitor

WiFi Monitor, WiFi ağlarını analiz etmek için bu uygulama listesinde güçlü bir rakiptir. Çekici kullanıcı arayüzünün yanı sıra, uygulama birkaç sekme ve birçok kullanışlı grafik sunuyor. Tarayıcı olarak kullanabilir ve ağınıza bağlı cihazları keşfedebilirsiniz.





Bağlantı sekmesi mevcut WiFi bağlantınız hakkında bilgi sağlar

Ağlar sekmesi, kullanılabilir tüm WiFi ağlarını çeşitli parametrelerle analiz etmenizi sağlar

Kanallar sekmesi kanal trafiği dağıtımını görüntüler

Güç sekmesi, kullanılabilir WiFi ağlarının sinyal gücü seviyelerini karşılaştırır

Hız sekmesi aşağı bağlantı ve yukarı bağlantı hızınızı gösterir

Tarama sekmesi ağınıza bağlı cihazları aramanızı sağlar

Bu uygulamayı indirmek ücretsizdir ancak reklamlar içerir ve uygulama içi satın alımlar sunar. Uygulama boyutu 3M'dir.

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Netspot for Android

NetSpot, Mac'ler ve PC'ler için WiFi kapsamını ve performansını değerlendirmeye, taramaya ve analiz etmeye yardımcı olan bir WiFi aracı olarak bilinir. Netspot'un bu Android sürümü, etrafınızdaki WiFi ağlarını keşfetmenize, analiz etmenize, karşılaştırmanıza ve sorun gidermenize olanak tanır. WiFi ağınızın ve bölgenizdeki tüm WiFi ağlarının gerçek zamanlı olarak taranmasını vaat eder. İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir bir tabloda bölgenizdeki WiFi ağı hakkında bir ton ayrıntı sağlar. Hem 2.4GHz hem de 5GHz kanal bantlarını destekler.

Bu uygulamayı indirmek ve yüklemek ücretsizdir. 8.4M'deki uygulama boyutu açısından en büyüğüdür.

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Network Analyzer

Network Analyzer, WiFi ağ kurulumunuz ve bağlantınızla ilgili sorunları gidermenize yardımcı olmak için harika bir iş çıkarabilir. Evde veya ofiste WiFi ağlarını değerlendirmenize ve hata ayıklamanıza yardımcı olacak uzun bir araç listesi sunar. Temiz, net ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü, hızlı bir bakış için mükemmeldir.

WiFi Signal, ağ kanallarının grafik ve metinsel bir sunumunun yanı sıra, ihtiyacınız olanı görmenizi sağlamak için özelleştirilebilen sinyal güçlerini sunar

LAN Tarama, WLAN'ınızdaki WiFi cihazlarının bir listesini verir

Sunucunuzun yanıt süresini kontrol etmek için ping testi gerçekleştirir

Herhangi bir açık, güvenlik duvarı ve kapalı portları tespit etmek için port tarayıcı içerir

Bu uygulama reklam içeriyor ancak indirmek ve yüklemek ücretsizdir. Uygulama boyutu 6.1M'dir.

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