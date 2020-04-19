



Müzik birçokları için esastır. Bu yüzden çok kullandığımız bir sosyal ağ olan Facebook'tan nasıl müzik dinleyeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Bilmeniz gerekenlere yer verdik.

Facebook'tan Müzik Dinlemek

Bu sosyal ağda çok fazla zaman geçiriyorsanız, birçok sanatçının resmi sayfalarında bir buton olduğuna dikkat etmişsinizdir. Bu buton ile Facebook'da akış yoluyla istediğiniz tüm müzikleri dinleyebilirsiniz.

Aşağıda bazı açılara değinilmiştir:

Yapmanız gereken ilk şey sanatçının resmi sayfasına gitmektir. Herkesin bu seçeneği etkinleştiremeyeceğini unutmayın.

Sayfaya girdikten sonra, kapak resmi altında "Beğen", "Mesajlar" ve de " Dinlemeye başla " yazan düğmeleri göreceksiniz.

" yazan düğmeleri göreceksiniz. Beğendiğiniz sanatçıların müziklerini dinleyebilmek için Spotify'ı yüklemeniz gerekecek. Ardından hesabınıza giriş yapabileceğiniz pencere açılacaktır.

Spotify yüklendikten sonra sanatçının şarkıları otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.

Bu seçeneğin her sanatçının sayfasında etkinleştirilmediğini unutmayın. Zira söz konusu şarkıcı veya grup tarafından onaylanmalıdır.

Premium hesabınızın olması şart değildir. Facebook'tan müzik dinleme işlemini tamamen ücretsiz yapabilirsiniz.





Spotify Premium'a sahip olmanın avantajı daha yüksek kalitede müzik dinleyebilmeniz ve reklam görmemenizdir. Ayrıca internet bağlantısına gerek kalmadan şarkıları dinlemek için birebirdir.

Ayrıca Facebook'tan müzik dinleyebilmek için cihazınızda yaklaşık 4 GB boş hafıza olması önerilir.

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