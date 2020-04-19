



iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağladığınızda iTunes, bilgisayarınızı cihazınızla otomatik olarak senkronize etmeye başlar. iFinder için de aynısı geçerlidir. Ancak iTunes açılmaya çalışırken donuyorsa ve iPhone'unuzu görmüyorsa ne yapacağınızı göstereceğiz.

iPhone Bağlandığında iTunes'un Donması

Benzer başka bir şey durumda önce iTunes'u başlatıp ardından iPhone / iPod'u bağlarsanız yine aygıtın bağlantısı kesilene kadar iTunes donar. iTunes'un askıda kalmasına neden olabilecek birkaç şey var.

iTunes medya dosyaları kullandığınız cihazda eksik veya hasar görmüş olabilir.

iTunes'un güncellenmesi gerekiyordur.

iPhone sürümünüz iTunes ile uyumlu olmayabilir.

iTunes'ta otomatik senkronizasyonu etkinleştirmiş olabilirsiniz.

iTunes'u Windows'ta güncelleme

iPhone'unuzu bilgisayara bağlamayın.

iTunes'u açın ancak iPhone'unuzu bilgisayara bağlamayın.

iTunes'un sol üst köşesindeki "Yardım" seçeneğine gidin.

"Güncellemeleri Kontrol Et" i tıklayın ve iTunes güncellemesi varsa yükleyin.

iTunes uygulamasını kapatın ve güncelleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.

iTunes'u Mac Üzerinde Güncelleme

iPhone'unuzu bilgisayara bağlamayın.





Mac OS X'te Apple simgesini tıklayın ve "Yazılım güncellemeleri" ni seçin.

iTunes için bir güncelleme seçin ve yükleyin.

Güncelleştirmeleri tamamladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Çoğu kişi iPhone'u bu yöntemleri kullanarak bağladığında iTunes'un donmasıyla ilgili sorunu çözer.

iPhone'u Bağlarken iTunes Donuyorsa Otomatik Senkronizasyonu Devre Dışı Bırakın

iPhone'u bağlarken iTunes'un donmasının yaygın nedenlerinden biri otomatik senkronizasyon olabilir. Otomatik senkronizasyonu devre dışı bırakmak için,

iTunes'u açın ancak iPhone'unuzu bağlamayın.

iTunes uygulama penceresinin sol üst köşesindeki açılır menüden "Düzenle" yi ve "Tercihler" i seçin.

İletişim kutusu görünür, "Aygıtlar" sekmesini seçin ve ardından "iPod, iPhone ve iPad'in otomatik senkronizasyonunu önle" nin solundaki kutuyu işaretleyin.

Tamam tuşuna basın. iPhone'u bağlayın ve iTunes'un hala donup donmadığını görün.

iTunes Eklentilerini Kaldırın

"C: \ Users \ [username] \ App Data \ Roaming \ Apple Computer \ iTunes \ iTunes Plug-in." Mac Os X kullanıyorsanız şu klasörü açın: "/ Library / iTunes / iTunes Plug-in.".

Ardından, iTunes eklenti klasörünü bulunduğu yerden keserek alın ve masaüstüne yapıştırın. iTunes'u açın ve iPod / iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın.

iTunes'u Güvenli Mod'da Başlatın

iPhone'u bağlarken iTunes'un hala donup donmadığını görmek için iTunes'u güvenli modda çalıştırabilirsiniz.

Bunu yapmak için, Ctrl ve Shift tuşlarına aynı anda basın ve iTunes'a çift tıklayın.

Şimdi iTunes'un hala donup donmadığını görmek için iPhone'unuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum